Youtube Premium bedava oluyor!
Haziran ayında kullanıma sunulan ve aylık 12 dolar ücreti bulunan Youtube Premium tamamen ücretsiz hale geliyor.
Google tarafından çıkarılan Youtube Premium reklamsız izleme, arka planda çalıştırma ve video indirme özellikleri ile beraber Haziran ayında kullanıma sunulmuştu. İçinde Youtube Music ve Originals servislerini de barındıran uygulama bekleneni verememiş gibi gözüküyor.
Yayınlanan rapora göre Youtube Premium ile birlikte gelen YouTube Orjinal içerikleri Netflix'e karşı isteneni veremedi. Aylık 12 dolara karşılık hizmet veren bu uygulama gelen tepkiler üzerine 2019 yılı itibariyle ücretsiz hale gelecek.
Netflix gibi uygulamalara karşı üstünlük gösteremeyen Youtube Premium tamamen ücretsiz olması halinde daha fazla kullanıcıya hitap edecek gibi gözüküyor.
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