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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
16.07.2019 - 08:33, Son Güncelleme:

YouTube Music Türkiye'de kullanıma sunuluyor!

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YouTube Music Türkiye'de kullanıma sunuluyor!

Apple Music ve Spotify uygulamalarıyla birlikte kullanıcıların pek çoğu artık müzikleri telefonlarına indirmiyor; doğrudan internete bağlanarak müzik dinleme şansına sahip oluyor. Kullanıcıların abonelik sistemiyle faydalanabildiği bu platformlara şimdi de bir yenisi daha geliyor. Türkiye'de kullanıma sunulacak olan YouTube Music bakın hangi özelliklerle geliyor?

YouTube Music uygulaması sonunda Türkiye'ye geliyor. Apple Music ve Spotify ile rekabette olacak olan YouTube Music, kullanıcıların YouTube geçmişlerine ve saptanan diğer beğenilerine göre kişiselleştirilmiş çalma listeleri oluşturacak. 2018 yılında tanıtılan ve sayılı ülkede kullanıma sunulan uygulamanın Türkiye'de de aktif hale gelmesiyle dijital müzik rekabetinde yeni bir eşik aşılmış olacak.

YouTube Music, barındırdığı özellikleri ile de alıştığımız diğer müzik servisleriyle benzerlik gösteriyor. YouTube ile iletişim haline çalışan uygulama, kullanıcının YouTube arama geçmişini ve müzik listelerini öneri olarak sunuyor. Yurt dışında milyonlarca şarkının ve birçok çalma listesinin bulunduğu uygulama ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Ayrıca, premium üyelik seçeneği de bulunuyor. Bu seçenek, Spotify’da olduğu gibi, kullanıcının reklamlardan kurtulmasını sağlıyor.

YOUTUBE MUSİC TÜRKİYE'DE NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

YouTube Music platformu kapsamında şirket, İstanbul'da basın mensupları için 23 Temmuz tarihinde özel bir etkinlik düzenleyecek. Bu etkinlikte platformun detayları paylaşılacak ve çıkış tarihi netleşmiş olacak. Yani YouTube Music için çok da beklemeyeceğiz denilebilir.

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