YouTube Music Türkiye'de kullanıma sunuluyor!
Apple Music ve Spotify uygulamalarıyla birlikte kullanıcıların pek çoğu artık müzikleri telefonlarına indirmiyor; doğrudan internete bağlanarak müzik dinleme şansına sahip oluyor. Kullanıcıların abonelik sistemiyle faydalanabildiği bu platformlara şimdi de bir yenisi daha geliyor. Türkiye'de kullanıma sunulacak olan YouTube Music bakın hangi özelliklerle geliyor?
YouTube Music uygulaması sonunda Türkiye'ye geliyor. Apple Music ve Spotify ile rekabette olacak olan YouTube Music, kullanıcıların YouTube geçmişlerine ve saptanan diğer beğenilerine göre kişiselleştirilmiş çalma listeleri oluşturacak. 2018 yılında tanıtılan ve sayılı ülkede kullanıma sunulan uygulamanın Türkiye'de de aktif hale gelmesiyle dijital müzik rekabetinde yeni bir eşik aşılmış olacak.
YouTube Music, barındırdığı özellikleri ile de alıştığımız diğer müzik servisleriyle benzerlik gösteriyor. YouTube ile iletişim haline çalışan uygulama, kullanıcının YouTube arama geçmişini ve müzik listelerini öneri olarak sunuyor. Yurt dışında milyonlarca şarkının ve birçok çalma listesinin bulunduğu uygulama ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Ayrıca, premium üyelik seçeneği de bulunuyor. Bu seçenek, Spotify’da olduğu gibi, kullanıcının reklamlardan kurtulmasını sağlıyor.
YOUTUBE MUSİC TÜRKİYE'DE NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?
YouTube Music platformu kapsamında şirket, İstanbul'da basın mensupları için 23 Temmuz tarihinde özel bir etkinlik düzenleyecek. Bu etkinlikte platformun detayları paylaşılacak ve çıkış tarihi netleşmiş olacak. Yani YouTube Music için çok da beklemeyeceğiz denilebilir.
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