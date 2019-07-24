YouTube Music Türkiye'de aktif oldu, 3 ay ücretsiz!
Spotify ve Apple Music'in rakibi olan YouTube Music, Türkiye'de nihayet aktif oldu. YouTube Premium ile birlikte gelen YouTube Music, 29 Temmuz tarihine kadar kayıt yaptıran abonelere özel üç ay ücretsiz olacak. Şimdi isterseniz YouTube Music'e daha yakından bakalım.
Uzun süredir yurt dışında aktif olarak kullanılan YouTube Music, Türkiye genelinde yayın hayatına başladı. Spotify ve Apple Music gibi müzik platformlarına rakip olarak gelen YouTube Music, kullanıcıların deneyimlemesi için üç ay ücretsiz hale getirildi. Ancak 29 Temmuz'dan sonra yapılan kayıtlarda bu kampanya söz konusu olmayacak ve kullanıcı doğrudan aylık ücretini ödeyerek üyeliğini aktif hale getirebilecek.
YouTube Music, YouTube'un geniş müzik ve video arşivini kullanıyor. Orijinal albümler, single'lar, remikslerle birlikte canlı performanslar ve cover'lar gibi yalnızca YouTube'da bulabileceğiniz içerikler bu platformda yer alacak. Binlerce çalma listesi, Türkiye ve dünya genelinde hit olan parçalar, size özel öneriler gibi özelliklerin yanı sıra Akıllı arama adı altında adını hatırlayamadığınız şarkıları YouTube Music'te kolayca bulabiliyorsunuz. Şarkı sözleriyle veya şarkıyı tarif ederek de arama yapabilmek mümkün.
Diğer müzik platformlarında olduğu gibi YouTube Music, internetin bulunmadığı durumlarda da kullanılabiliyor. YouTube Music Premium'a abone olunmasıyla birlikte Wifi'a bağlandığınızda Çevrimdışı Karışık Listeniz otomatik kaydediliyor. Beğendiğiniz şarkıları kendiniz de indirebilirsiniz.
YouTube Music’in reklam destekli sürümü ücretsiz olarak sunulurken, bir yandan da ayda 13,99 TL’ye abonelikle size arka planda dinleme, indirme ve reklamsız dinleme imkanı sağlayan YouTube Music Premium’u da kullanabilirsiniz.
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