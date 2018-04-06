YouTube Instagram'a uydu, Hikaye işine girdi!

"Hikayeler" işlevi şu sıralar sosyal uygulamalar arasında çok popüler. Bu işlevi izlemekle yetinmeyen YouTube, müziklere özel yeni bir hikaye özelliği daha duyurdu.

Müzik sözü ve bilgileri sunan Genius ortaklığıyla sunulan yeni Song Stories, röportajları, şarkıların video kliplerini, konser görüntülerini ve şarkı sözlerini bir araya topluyor. İçerikler, kartlar olarak sıralanıyor ve bu kartlara müzik dinlerken bakabiliyor veya slayt gösterisi gibi izleyebiliyorsunuz.

Yeni format, en iyi biçimde Genius'un mobil uygulamalarında (iOS ve Android) çalışıyor, ancak masaüstü sitesinde de görüntülenebiliyor.





Genius, büyük bir müzik sitesiyle ilk anlaşmasını yapmıyor. Firma 2016'da Behind the Lyrics'i ortaya çıkarmıştı. Bu işlev, sanatçıların dinleyicilerle bilgi paylaşımında bulunmasına, örneğin şarkının nereden ilham aldığını söylemelerine izin veriyordu.

Song Stories ile YouTube, rakipleri Facebook, Instagram ve Snapchat'in yanına katılmış oldu. YouTube'un amacı, bizlerin dikkatini daha çok çekerek, site üzerinde biraz daha fazla zaman harcamamızı sağlamak. Firmanın şu an YouTube Stories işlevini test ettiği de biliniyor.



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