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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
DHA
22.09.2019 - 12:35, Son Güncelleme:

YouTube doğrulama rozeti almak artık daha zor

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YouTube doğrulama rozeti almak artık daha zor

Popüler video platformu Youtube, kanallara uygulayacağı yeni doğrulama kriterlerini açıkladı. Gelecek olan yenilikle birlikte bazı kanallar doğrulama rozetlerini kaybedebilir.

Youtube’da doğrulama rozetine sahip bir hesaba sahip olmak kullanıcılar açısından son derece önemli. Doğrulama rozeti, kanalın arama sonuçlarında daha önde çıkmasında da önemli bir kriter. Youtube'un 19 Eylül’de resmi bloğunda yaptığı açıklamaya göre ise artık doğrulanmış bir hesaba sahip olmak zorlaşacak.

BİRÇOK HESABIN ROZETİ KALDIRILABİLİR

Youtube’da 100 binden fazla aboneye sahip kanalların doğrulama rozeti için yaptığı başvuruların bir çoğu olumlu sonuç alıyordu. Ancak Youtube tarafından açıklanan yeni kriterlere göre kullanıcı sayısı artık belirleyici olmayacak. Şirket doğrulama rozeti talep eden kanalın temsil ettiği kişiye veya sanatçıya ait olup olmadığını anlamak için bir dizi yeni faktöre bakacak. Youtube blogunda yayınlanan yeni kriterler ise şu şekilde:

Özgünlük:  Kanal temsil ettiğini iddia ettiği gerçek yaratıcıya, sanatçıya, halka açık şahsa veya şirkete ait mi?

Öncelik:  Kanal tanınmış veya çok aranan bir yaratıcıyı, sanatçıyı, topluluğu veya şirketi temsil ediyor mu? YouTube dışında yaygın olarak tanınıyor ve çevrimiçi ortamda güçlü bir varlığa sahip mi?  Diğer birçok kanala çok benzer bir adı olan popüler bir kanal mı?

Youtube'un belirlediği bu kriterlere uymayan birçok mevcut hesabın doğrulama rozetlerinin kaldırılacağı da ifade ediliyor. Tüm kanallar için uygulamaya konulan bu doğrulama yöntemi için herhangi bir başvuru yapmak ise gerekmiyor. Youtube otomatik olarak kanalları kontrol ederek doğrulama rozeti için uygun olanlara tanımlama yapıyor.

Rozeti alınan kanalların itiraz hakkı için son tarih 17 Ekim 2019. Doğrulama rozetinin tasarımı ise Ocak 2020 yılında değişecek.

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