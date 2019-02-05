YouTube 'beğenmedim' butonunu kaldırmaya hazırlanıyor
YouTube'un kuruluşundan bu yana her videonun altında yer alan 'beğen' ve 'beğenmedim' butonlarında önemli bir değişikliğe gidiliyor. Şirket, 'beğenmedim' butonunu kaldırmayı planlıyor. Peki ama YouTube, böylesi bir değişikliği neden yapmayı düşünüyor?
YouTube kullanıcılarını şaşırtacak bir gelişme yaşandı. Sitenin açıldığı ilk günden bu yana videoların altında bulunan 'beğenmedim' butonu her an kaldırılabilir. Oldukça radikal bir kararla birlikte atılacak böylesi bir adımın sebebi ise kasıtlı olarak 'beğenmedim' butonuna basıp yayıncıları geri plana düşürmek isteyenlerin girişimleri...
YouTube'a bu konuda uzun süredir şikayet gelirken, konuyla ilgili konuşan YouTube'tan Tom Leung, 'beğenmedim çetesi'ndan bahsetti ve gün geçtikçe bu sorunun büyüdüğüne dikkat çekti. Kullanıcıların azımsanmayacak bir kısmının videoyu dahi izlemen 'beğenmedim' butonuna dokunduğuna işaret eden Leung, bu sorunun söz konusu tuşu doğrudan kaldırmakla çözüleceğine inanıyor.
Ancak düğme tamamen kaldırılmayabilir; bunun yerine 'beğenmedim' butonuna basanlara ayrıca yorum yapma zorunluluğu getirilerek neden videonun beğenilmediği hakkında görüş istenebilir.
YouTube'un bu radikal adımı ne zaman atacağı ise merak konusu.
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