Youtube arka planda çalma ve oynatma işlemi nasıl yapılır?

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Android cihazlarda YouTube'u arka planda çalıştırabilmek için Chrome uygulamansından faydalanılabilir. Bunun için ilk olarak YouTube arka plan özelliği aktif hale getirilmeli. YouTube'a Chrome üzerinden girerek sağ üst köşede bulunan üç noktalı ikona tıklayıp "Masaüstü Sitesi İste" bölümünü seçin. Daha sonra izlemek istediğiniz videoyu açın. Ardından home tuşu ile çıkın. Ekranın üstünde bulunan bildirim panelini açın. Burada bulunan kontrol panelinden "Oynat" bölümüne dokunarak videonuzu oynatmaya devam edin.

iOS işletim sisteminin kullanıldığı cihazlarda ise YouTube arka planda biraz daha farklı çalışıyor. Bu yüzden farklı uygulamalar kullanmanız gerekebilir. Bunun için de Dolphin web tarayıcısını indirin. Ardından YouTube'a gidin. Dolphin uygulamasını arka plana alıp iOS Denetim Merkezi'ni açın. Buradaki kontrol panelinden Oynat'a tıklayarak videonuzu izleyebilirsiniz.