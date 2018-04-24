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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
24.04.2018 - 14:12, Son Güncelleme:

YouTube: 3 ayda 8,3 milyon video sildik

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YouTube: 3 ayda 8,3 milyon video sildik

YouTube'un ilk üç aylık raporuna göre, geçen yılın Ekim ve Aralık ayında 8,3 milyon video kurallara aykırı bulunduğu için silindi.

Bu sayıya, telif hakkı ve diğer yasal nedenlerle kaldırılan videolar dahil değil.

Cinsel içerikli videolar, kullanıcılardan 9,1 milyon şikayet alırken, 4,7 milyon kullanıcı nefret söylemi ve tacizkâr içerikten şikayet etti.

En çok sayıda şikayetse Hindistan, ABD ve Brezilya'dan geldi. Türkiye ise listede 8. sırada.

YouTube, algoritmalarının 6,7 milyon videoyu tespit ettiğini ve daha sonra bu tespitlerin sayfa moderatörlerince incelenip, silindiğini belirtti.

Bu silinen videoların yüzde 76'sının ise sayfa yöneticileri dışında kimse tarafından izlenmediği vurgulandı.

YouTube BBC'ye yaptığı açıklamada, silinen videoların bir "parmak izini" sakladıklarını ve böylece aynı birisi aynı videoyu tekrar yüklemeye kalkarsa, derhal durdurulabildiğini belirtti.

YouTube geçen Mart'ta İngiliz Neo-Nazi örgütü National Action'ın (Ulusal hareket) dört propaganda videosunu silmediği için eleştirilmişti.

İngiltere Parlamentosu'nun İçişleri Komisyonu'na ifade veren YouTube'un terörle mücadele sorumlusu William McCants, insan hatasının buna yol açtığını savunmuştu.

YouTube ayrıca çocuklar için çıkartılan YouTube Kids uygulamasındaki algoritmaları nedeniyle de eleştirilmişti. Birçok uygunsuz video denetimi bir şekilde aşıp, tekrar tekrar YouTube Kids'te görünmüştü.

Raporda, YouTube Kids'ten kaç video silindiği açıklanmıyor.

YouTube ayrıca, bir "şikayet ekranı" eklendiğini ve burada kullanıcıların şikayet ettikleri videonun akibetini görebileceğini belirtti.

Video şikayet eden ilk 10 ülke
1. Hindistan
2. ABD
3. Brezilya
4. Rusya
5. Almanya
6. İngiltere
7. Meksika
8. Türkiye
9. Endonezya
10. Suudi Arabistan
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