Yolculuk için kulaklık alırken bu özelliğe dikkat
Uzun yola çıkmadan önce çantaya atılacak eşyalar arasında gürültü önleyici kulaklıklar başı çekiyor. Özellikle bu teknolojiyi kullanmayan kulaklıklarla uçuş yaptığınızda dinlediğiniz müzik veya izlediğiniz filmden yeteri kadar performans alamıyorsunuz.
Şehirleşmeyle birlikte kaçınılmaz hale gelen gürültü kirliliği konusunda tüketicinin imdadına gürültü önleyici (noise-cancelling) kulaklıklar; huzurlu ve keyifli bir seyahat deneyimi yaşamak isteyenlerin de öncelikli tercihi oluyor. Düşük frekanslı sesleri yüzde 93’e varan oranlarda azaltarak istenmeyen çevresel sesleri ortadan kaldıran Anker SoundCore Space NC aktif gürültü önleyici kulaklıklar, özellikle uzun süre müzik dinlenen seyahatlerde öne çıkıyor.
Aktif gürültü önleme özelliğinin çift mikrofonlu gelişmiş mimarisi, bu tür kulaklıkların fiyat etiketlerine doğrudan yansıyor. Kablolu modda 50 saate, kablosuz modda ise 20 saate kadar kullanım süresi sunan Anker SoundCore Space NC, berrak sesi ve üst düzey malzeme kalitesi ile yüksek fiyatlı modellerle yarışıyor.
Anker SoundCore Space NC’nin katlanabilir, ergonomik bir kafa tutacağıyla sağlanan konfor, hafıza süngerli kulak yastıklarıyla da dikkat çekiyor. Kullanıcılar, sese dair her türlü ayarı birkaç parmak hareketiyle tamamlıyor.
Anker Türkiye ve Orta Asya Ülke Müdürü Cem Bodur, “Anker SoundCore Space NC aktif gürültü önleyici kulaklık, özellikle sık seyahat eden teknoloji tutkunlarına hitap ediyor. Global pazardaki güçlü portföyümüzü, Türkiye’deki kullanıcıların belirli ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak yerel tüketiciye ulaştırmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.
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