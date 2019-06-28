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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
28.06.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

Yolculuk için kulaklık alırken bu özelliğe dikkat

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Yolculuk için kulaklık alırken bu özelliğe dikkat

Uzun yola çıkmadan önce çantaya atılacak eşyalar arasında gürültü önleyici kulaklıklar başı çekiyor. Özellikle bu teknolojiyi kullanmayan kulaklıklarla uçuş yaptığınızda dinlediğiniz müzik veya izlediğiniz filmden yeteri kadar performans alamıyorsunuz.

Şehirleşmeyle birlikte kaçınılmaz hale gelen gürültü kirliliği konusunda tüketicinin imdadına gürültü önleyici (noise-cancelling) kulaklıklar; huzurlu ve keyifli bir seyahat deneyimi yaşamak isteyenlerin de öncelikli tercihi oluyor. Düşük frekanslı sesleri yüzde 93’e varan oranlarda azaltarak istenmeyen çevresel sesleri ortadan kaldıran Anker SoundCore Space NC aktif gürültü önleyici kulaklıklar, özellikle uzun süre müzik dinlenen seyahatlerde öne çıkıyor.

Aktif gürültü önleme özelliğinin çift mikrofonlu gelişmiş mimarisi, bu tür kulaklıkların fiyat etiketlerine doğrudan yansıyor. Kablolu modda 50 saate, kablosuz modda ise 20 saate kadar kullanım süresi sunan Anker SoundCore Space NC, berrak sesi ve üst düzey malzeme kalitesi ile yüksek fiyatlı modellerle yarışıyor.

Anker SoundCore Space NC’nin katlanabilir, ergonomik bir kafa tutacağıyla sağlanan konfor, hafıza süngerli kulak yastıklarıyla da dikkat çekiyor. Kullanıcılar, sese dair her türlü ayarı birkaç parmak hareketiyle tamamlıyor.

Anker Türkiye ve Orta Asya Ülke Müdürü Cem Bodur, “Anker SoundCore Space NC aktif gürültü önleyici kulaklık, özellikle sık seyahat eden teknoloji tutkunlarına hitap ediyor. Global pazardaki güçlü portföyümüzü, Türkiye’deki kullanıcıların belirli ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak yerel tüketiciye ulaştırmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

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