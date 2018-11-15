Yılların efsane oyunu Half Life 3 sonunda geliyor mu?
Yıllardır oyuncular sabırla Half Life 3'ü bekliyor; ancak bugüne kadar hiç bu yönde bir gelişme olmamıştı. Ancak şirketin Half Life 3'ü VR Set ile birlikte oyuncuların karşısına çıkarmaya hazırlandığı ortaya çıktı.
Sızan fotoğrafın detayları, üzerinde çalışılan cihazın Valve markasına sahip ve gerçek olabileceğini gösteriyor. Görüntüler, 2018 yılının Temmuz ayında alınmışa benziyor ki bu da görüntülerin nispeten yeni bir prototip olduğunu işaret ediyor.
Valve, VR oyun geliştirme hedefini hiçbir zaman gizlemedi ve şimdiye kadar VR deneyimlerini sunmak için HTC Vive ve Vive Proyla yarışa girmeye hazırlandıkları söylentileri dolaşıyor. Konuşulanlara göre ana farklılık daha geniş (135 derecelik) bir görüş alanıyla yaratılmak isteniyor.
Valve, yıllardır süren çalışmalardan sonra bile prototiplerini olduğu gibi çöpe atmasıyla ünlü bir şirket. Dolayısı ile bu haber resmi olarak Valve'den gelene kadar, biraz şüphe ile yaklaşmakta fayda var.
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