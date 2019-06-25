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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
25.06.2019 - 10:55, Son Güncelleme:

Yıldız Teknopark'a Maslak'ta yeni kampüs yapılacak

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Yıldız Teknopark'a Maslak'ta yeni kampüs yapılacak

Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Maslak’ta yer alan arazisi için harekete geçildi. Toplam 15 bin 280 metrekarelik arazinin 6 bin 807 metrekarelik bölümüne teknopark;8 bin 473 metrekarelik bölümüne de üniversiteye ait birimler, sürekli eğitim merkezi, kongre merkezi, mesleki eğitim merkezi ve uygulamalı bilimler fakültesi yapılacak.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nin (YTÜ) Maslak’ta yer alan arazisi üzerinde bulunan binalar, uzun süredir atıl durumda olması ve deprem riski taşıması sebebiyle kontrollü olarak yıkıldı. Toplam 15 bin 280 metrekarelik arazinin 6 bin 807 metrekarelik bölümüne teknopark;8 bin 473 metrekarelik bölümüne de üniversiteye ait birimler, sürekli eğitim merkezi, kongre merkezi, mesleki eğitim merkezi ve uygulamalı bilimler fakültesi yapılmasına karar verildi.

6 bin 807 metrekarelik teknopark projesini Yıldız Teknopark tek başına üstlendi. Hizmet alanını genişletmek, yeni teknolojiler üretmek ve girişimcilere yeni bir yuva olmak amacıyla çıkılan bu yolda yeni bir teknoloji üssü kurulacak. Yıldız Teknopark hâlihazırda bugün Davutpaşa Yerleşkesi’nde 148 bin metrekarelik alanda 12 binasında ürettiği teknolojiyle hizmet veriyor. 4 bin 500 metrekarelik kuluçka merkezi, 55 bin metrekare rekreasyon alanı, 400 metrekare prototip alanı ile Türkiye’nin teknoloji merkezi olarak çalışıyor. 

Maslak’ta inşa edilecek olan yeni teknoparkın bütün finansmanı Yıldız Teknopark tarafından sağlanacak olup, yeni teknoparkın sürekli eğitim merkezi vasıtasıyla Maslak bölgesinde kişi ve kurumlara; yaşam boyu eğitim, araştırma ve danışmanlık desteği veren alanında öncü bir merkez olması planlanıyor. Maslak teknoparkında, fintech, insurtech ve 5G teknolojileri konularında kümelenme oluşturulması planlanıyor. Maslak bölgesindeki dikey yapılaşmanın aksine inşa edilecek olan tesis, yatay mimari konsept planlanarak tasarlandı. Ayrıca kullanılan malzemelerin sürdürülebilir olması ve yoğun kat bahçeleri ile yeşilin ön plana çıkarılması amaçlanıyor. 

Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoparkının Maslak kampüsünde, yüksek teknolojiyi önceleyerek kiralama yapacak. Yerli ve milli teknolojileri üreten tüm firmalara açık olacak ve YTÜ’nün belirlediği öncelikli alanlarda ölçeklenmiş projelere yer verilecek.

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