Yılbaşı ve Black Friday dönemlerinde işletme verimi nasıl artırılır?

Fotoğraf: iStock

Bulut Veri Yönetimi; perakendecilerin dijital satış kanallarını, oluşabilecek yüksek trafiğe karşı hazırlıklı olmalarını sağlıyor. Ayrıca, perakendecilerin, değer katan promosyon ve indirimler yapmalarına, müşterilerinin dijital deneyimlerini geliştirmelerine, lojistik ve dağıtım sürecinin dönüşümlerini sağlamaya yardımcı oluyor.

Verilerin tamamıyla erişilebilir olduğu dijital bir altyapı ile, perakendeciler karar verme sürecini geliştirebiliyor ve hızlandırabiliyorlar.

Veeam EMEA Kıdemli Başkan Yardımcısı Daniel Fried Black Friday, Cyber Week ve yılbaşı dönemine perakendecilerin hazırlıklı girmeleri için bazı önerilerde bulundu:

Hazırlıklı olun: 2019 Veeam Bulut Veri Yönetimi raporuna göre, perakende, dağıtım ve ulaştırma sektörlerinin BT çalışanları, son bir yılda ortalama 77 dakika süren kesintiler yaşadıklarını belirtiyorlar. Üst düzey mağaza zincirlerinden John Lewis, 2018’de yılın en yoğun satış günleri olan Black Friday döneminde yaşadığı teknik sorunların satışlarını olumsuz etkilediğini belirtti. Benzer bir durumu Amerikalı moda perakendecisi J. Crew yaşadı, web sitesi Black Friday döneminde çöktü. Şirketin web sitesinin çökmesi, tüketicilerin sosyal medyada yoğun tepkilerine neden oldu.

Perakendeciler için bir saatlik kesinti, rutin bir günde bile ciddi sonuçlar doğurabilir, ancak alışverişin en yoğun olduğu dönemlerde oluşan aksaklıkların olumsuz etkisi çok daha şiddetli olacaktır.

Bu durum, aynı gün veya ertesi gün teslimat taleplerini karşılamak durumunda olan dağıtım ve ulaştırma firmaları için de geçerli. Black Friday teslimatlarında yaşanan gecikmeler oldukça yaygın bir durum. Eğer bu dönemde faaliyetlerin artacağı öngörülüyor ise, yüksek hacimli işlemlere karşı sağlam bir sisteme sahip olmak için şimdiden harekete geçmek gerekiyor.

Müşteri hizmetlerini kişiselleştirin: İşletmeler; Black Friday, Cyber Week, yılbaşı, bayram ve yaz tatilleri gibi dönemlerde ticarette oluşan zorlu durumlara karşı hazırlıklı olmalıdırlar. Bu, sadece bu yoğun dönemlerde açık veya ulaşılabilir olmakla ilgili bir durum değil. Bu süre zarfında müşterileri ile kişisel ve özel etkileşim sağlayabilen perakendeciler ön plana çıkacaktır.

Amazon ve ASOS gibi e-ticaret devleri, müşterilerine o anki alışverişlerine ve geçmiş satın alma alışkanlıklarına göre satın alma önerilerinde bulunan bir algoritma kullanıyor. Moda perakendecisi Very.co.uk; müşteri hizmetini ilk etkileşimden itibaren kişisel kılmak için, tüketicilerinin konum ve hava durumu verilerinden yararlanarak onlara ürün seçenekleri sunuyor. Güzellik markası Chanel, müşterilerinin bağlılıklarına dayanarak, kişisel bağlantılarını geliştirmek amacıyla, en sadık müşterilerine el yazısı ile yazılmış kartlar gönderiyor.

Perakende, dağıtım ve ulaştırma sektöründeki BT karar mercilerinin yarısından fazlası (yüzde 52), Bulut Veri Yönetimi’nin kuruluşlarının müşteri hizmetlerini değiştireceğine inanıyor. Yüzde 51’i ise müşteri yanıtlarının artacağı görüşünde. Bulut Veri Yönetimi’nin dağılımını sağlamak, müşterilerin yılın en yoğun dönemlerinde bile yüksek müşteri hizmeti seviyelerini korumalarına yardımcı oluyor.

Anlık memnuniyet sağlayın: Perakendeciler, Black Friday ve Cyber Monday gibi dönemlerde, BT sistemlerinin ölçeklenebilir ve yoğun satışların yarattığı trafikle başa çıkabilir olmasını sağlamalı. Ancak BT çalışanları, kuruluşlarının eski teknoloji ve sistemler nedeniyle dijital ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını belirtiyorlar. Alışveriş alışkanlıkları tüketiciyi yaygın olarak çevrim içi ve mobil satın almaya yönlendirirken, perakendeciler müşterilerine anında müşteri memnuniyeti sağlayan kesintisiz bir dijital deneyim sunamadıklarında, onları kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyor.

2018’de yapılan Adobe araştırması, ABD’deki mobil cihazlarının perakende sitelerine yaptıkları ziyaretlerin yüzde 50’sinden fazlasının, Cyber Monday gününde yapıldığını ve satış payının yüzde 36 olduğunu öne sürdü. Alışveriş yapanların sayfaların yüklenmesi için birkaç saniyeden fazla beklemeyi reddettikleri için, perakendecilerin mobil satışlarını kaçırmamak adına yeni hız ve çeviklik seviyelerine hazır olmaları gerekiyor.

Verilerden öğrenin: ABD’de doğan ve fenomen olan “Black Friday”, Türkiye’de de son yıllarda yaygınlaşmaya başlamasına rağmen perakendeciler geçmiş deneyimlerinden yararlanarak, gelecek dönemlere daha iyi hazırlanmayı öğrenebilirler. Online alışveriş deneyimi satış noktasından daha fazlasıdır; promosyondan televizyon reklamlarına, paketlemeden zamanında ulaştırmaya kadar olan tüm süreçleri içerir. Very.co.uk’nin lokasyon bazlı hava durumu etkileşimleri, Amaxon ve ASOS’un satın alma önerileri, Chanel’in el yazısı mektup gönderimleri gibi faaliyetleri birleştirirsek eşsiz ve gerçek bir müşteri deneyimi yaratabiliriz.

Perakende, dağıtım ve nakliye sektöründeki BT çalışanlarının yarısından fazlası, Bulut Veri Yönetimi’nin işlerini daha etkin bir şekilde planlamalarını, yüksek kaliteli müşteri stratejilerini ve kişiselleştirilmiş kampanyalarını yürütmelerini sağladığını belirtiyorlar. Tüm işletmelerde olduğu gibi, perakendecilerin de, ne yapıp yapmaları ve nasıl gelişebilecekleri konularında, verilerin ne söylediğini dikkate almaları gerekiyor.

Dijital becerilerinizi entegre edin: Bulut Veri Yönetimi’ni kullanarak işlerini geliştirmek isteyen perakendeciler ve distribütörlerin bu sistemleri yönetmek için gerekli bilgi ve donanıma sahip olmaları çok önemli. Bu sektörlerin BT uzmanlarının yarısından fazlası, organizasyonlarında açıkça bir dijital beceri eksikliği olduğunu,yüzde 94’ü de mevcut personelin vasıfsız olduğunu ve birkaç yıl içinde bunun, kurumların başarısı için hayati önem taşıyacağını belirtiyor. Veri odaklı işletmeler; kuruluşların dijital altyapılarının amaca uygun olmasını sağlayacak teknik personelin yanı sıra, veri bilimcileri ve analistlerine, geniş veri havuzlarından temel bilgileri elde etmek için yardımcı olacaklardır.

Kara Cuma ve Siber Hafta döneminin artan önemi göz önüne alındığında, çevrimiçi altyapılarını korumaya konusundaki riskler, perakendecilerin herhangi bir boşluk bırakmamalarını gerektiriyor.

Perakendeciler, bu önemli dönem öncesi, her saat erişilebilir olmalarını sağlayacak dijital altyapılarına ne yatırım yapmaları gerektiğine bakmalı. Bulut Veri Yönetimi, perakendecilere, müşteri deneyimlerini artırma ve genel rekabet kapsamında tüketicilerle daha kişisel etkileşim kurma fırsatı sunuyor.