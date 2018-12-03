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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
03.12.2018 - 07:12, Son Güncelleme:

Yerli yazılıma NATO kapısı açıldı

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Yerli yazılıma NATO kapısı açıldı

Savunma sanayisinde platform ihraç edebilir noktaya gelen Türkiye'de, yazılım alanında askeri standartları karşılayabilecek çözümlerin sayısı da artıyor.

Yerli sermayeyle 2007'de faaliyete başlayan Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri AŞ, geçen sürede akıllı bilet, otomasyon, araç takip, kartlı geçiş ve kişi sayma sistemleri üzerinde Ar-Ge çalışmaları yürüterek yazılım ve donanım ürünleri geliştirdi. Şirket, dünyanın birçok bölgesine ihracat yapma başarısı yakaladı.

Tüm sistem ve ekipman üretimlerini kendi öz kaynaklarıyla yapan Asis, işleve aldığı özel projelerle oluşturduğu tecrübe birikimiyle tek yerli otomasyon ve tanımlama sistemleri üreticisi olarak faaliyet gösteriyor.

Savunma sanayisinde yerli ve millileşme sürecinde, tecrübe birikimini bu alanda uygulamak ve geliştirmek üzere 2017'de yapılanma süreci başlatan Asis, ilk aşamada askeri kara araçları için standartları karşılayan bir "video yönetim sistemi" geliştirdi.

Araç etrafında 360 derece görüşle sürücü, komutan, personel için sürüş güvenliğini ve çevresel farkındalığını artıran sistem bin 500 askeri tekerlekli araca uygulandı.

Asis, önümüzdeki dönemde savunma sanayisine yönelik ürün gamını geliştirmeyi ve ihracatı hedefliyor.

Hedefte uluslararası askeri projeler var

Asis, stratejik planı doğrultusunda, yazılım geliştirme alanında CMMI (Capability Maturity Model Integration/Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli) seviye 3 belgesi almaya hak kazandı.

SCAMPI A değerlendirmesi kapsamında baş denetçi Sam Gao liderliğinde başarılı bir şekilde gerçekleştirilen denetim sürecinin sonunda Asis, Türkiye’de söz konusu sertifikaya sahip şirketler arasına girdi. ABD Hükümeti ve Carnegie Mellon Üniversitesi çalışmalarıyla ortaya konulan ve kalite süreçlerini sınıflandıran CMMI sertifikasyonuyla Asis’in yazılım süreçlerinin verimliliği, kalitesi ve istikrarı bir kez daha tescillenmiş oldu. 

Asis, bu sertifikayla başta ABD olmak üzere NATO ülkelerine ve uluslararası alandaki askeri projelere teklif verme imkanına sahip oldu.

Şirket, askeri araç elektroniği alanında yeni yerli donanımlar, sistem seviyesi çözümlerle Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer dost ülke silahlı kuvvetleri envanterlerine girmeyi hedefliyor.

 

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