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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
AA
27.02.2019 - 14:32, Son Güncelleme:

Yerli sürücüsüz elektrikli araç yola çıkmaya hazır

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Yerli sürücüsüz elektrikli araç yola çıkmaya hazır

Teknoloji şirketleri FEV Türkiye ve KODECO iş birliğiyle geliştirilen yerli sürücüsüz elektrikli araç "Otomod", güzergah verilerinin toplanması amacıyla İTÜ Maslak Kampüsü'nde kullanılmaya başlanacak.

 

Teknoloji şirketleri FEV Türkiye ile KODECO tarafından geliştirilen yerli sürücüsüz elektrikli araç "Otomod", yola çıkmaya hazır hale getirildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent'te faaliyet gösteren FEV Türkiye ve Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde bulunan KODECO tarafından geliştirilen otonom (sürücüsüz) aracın test prototipi, yaklaşık 1 yıllık çalışma sonucu İzmir'de başarıyla tamamlandı.

KODECO Genel Müdürü Kerem Odabaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda trendin otonomiye doğru olduğunu söyledi.

Hazırladıkları, "Kampüs İçi Yolcu/Yük Taşıyan Çok Fonksiyonlu Elektrikli Otonom Taşıt" projesine TÜBİTAK'tan hibe desteği aldıklarını belirten Odabaşı, "Projemizin önemli aşaması olan test prototipimizi çıkarmayı başardık. Bu test aracı dijital sürüş kontrolü ve otonom özelliklerin yol sürüş denemeleriyle beraber geliştirilmesi için üretildi. Dolayısıyla ergonomi ve görsellik gibi özellikler sonraki prototipe saklandı." dedi.

"Yaya ve araçları algılayacak"

Otomod'un gelecek hafta İTÜ Maslak Kampüsü'nde kullanılmaya başlanacağını dile getiren Odabaşı, aracın ilk etapta kampüs güzergahında veri toplayacağını söyledi.

Araçta sensör ve kameraların bulunduğunu ifade eden Odabaşı, "Bu sayede yaya ve araçları algılayacak ayrıca kendi konumunu belirleyecek. Otomod'un gelecekte üniversite, hastane ve havaalanı gibi kampüslerde, yayaların kısa mesafe ulaşımlarını kolaylaştırma amacıyla kullanılmasını planlıyoruz." diye konuştu.

Odabaşı, araçtaki kontrol yazılımlarının yerli olduğuna dikkati çekti.

KODECO markasıyla yola çıktıklarını belirten Odabaşı, "Veri toplama aşamasının tamamlanmasıyla araç üzerindeki son düzenlemeleri yapmış olacağız. Böylece üreteceğimiz yeni prototipin lansmanını 2019 Ekim'de Almanya'daki fuarda yapacağız. Aracımızı da tüm dünyaya tanıtmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Otonom araç üretiminde iddialı olduklarını vurgulayan Odabaşı, teknik nedenlerle ilk etapta kampüsleri seçtiklerini belirtti.

Odabaşı, şunları kaydetti:

"Kampüsü tercih etmemizin nedeni bunu teknik olgunluğa getirmek. Çünkü bu alanlarda hız sınırlamaları mevcut ve bilinen ortam. Bu araçların pazar hedefi kampüslerin ötesinde. Örneğin metro ile belli bir istasyona geldiniz. Sizin isteklerinize özel dağıtım yapacak. Çağrısını cep telefonu aracılığıyla yapacağınız araçlara dönüşecek. O yüzden bu araçlar sadece kampüslerle sınırlı değil bütün dünyada ulaşım hedefi pazarımızın dahilinde."

Projenin geliştirilmesi ve dünyaya mal olabilmesi için ciddi desteğe ihtiyaç duyduklarını söyleyen Odabaşı, aracın dünya şehirlerinde yol alabilmesi için "babayiğit" aradıklarını ifade etti.

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