Yerli siber güvenlik robotu 1 yılı devirdi
İş dünyasının dijitalleşmesiyle birlikte şirketlerin siber güvenlik alanındaki uzman ihtiyacı hızla artıyor. Güvenlik operasyon merkezlerindeki uzman açığını kapatacak teknoloji ise Türkiye'de üretiliyor. Siber güvenlik alanında derinlemesine tecrübeye sahip bir ekip tarafından 2017 yılında Bilkent Cyberpark'ta kurulan Atar Labs, Diffusion Capital Partners'tan aldığı 2,5 milyon euro tohum yatırımıyla siber güvenlik operasyon merkezi yazılımını geliştiriyor.
Şirket, yerli ve milli olarak geliştirdiği siber güvenlik robotu ATAR ile siber güvenlik uzman açığını otomasyonla kapatmayı hedefliyor. Platform, otomasyon teknolojisi sayesinde güvenlik operasyon merkezlerindeki iş yükünü azaltarak verimlilik ve maliyet tasarrufu sağlıyor.
Platform, Red Herring Top 100 Global listesinde yer alırken, Cyber Defense Magazine tarafından verilen Cyber Defense Global Awards ödüllerinde Son Teknoloji SOAR ödülüne layık görüldü.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle