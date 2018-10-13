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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Teknoloji
13.10.2018 - 18:02, Son Güncelleme:

"Yerli Sanayi ve Teknoloji Zirvesi" Bursa'da başladı

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"Yerli Sanayi ve Teknoloji Zirvesi" Bursa'da başladı

Mimar Sinan Mühendisler Birliği (MSMB) tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Yerli Sanayi ve Teknoloji Zirvesi" Bursa'da başladı.

Bu yılki teması "Yerli Sanayi ve Teknoloji" olarak belirlenen etkinliğin açılışında konuşan MSMB Genel Başkanı Kemal Kaptaner, önceki yıllarda, Türkiye'nin ilk yerli motor fabrikası Gümüş Motor'a emeği geçenleri yad etmek ve Devlet Planlama Teşkilatı eski yöneticilerinden Muammer Dolmacı'yı anma amacıyla belgesellerini yaptıklarını belirterek, böylece yerli sanayi ve teknoloji farkındalığına katkılarını başlattıklarını söyledi.

Son zamanlarda ekonomik bir belirsizlik yaşandığını belirten Kaptaner, şöyle konuştu:

"Malum bir süreç var ve buna ilaç olarak da hepimiz ortak bir ağızdan 'yerli üretelim, yerli tüketelim.' diyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor çünkü biz dernek olarak bu sürece kafa yoruyorduk ve etkinliklerine başlamıştık. Bursa'da da bunu bir adım öteye taşıyalım istiyoruz. Çünkü Bursa sadece otomotiv değil makine, tekstil, yan sanayi ve pek çok üretim sektörünün Türkiye'deki en önemli merkezlerinden biri. Çok kullandığımız bir kavram var 'ekosistem oluşturmak.' Bursa bunu başaran bir şehir."

Yerli sanayi ve yerli teknolojinin gelişmesinde bir sivil toplum kuruluşu olarak paydaş olduklarını düşündüklerini ifade eden Kaptaner, bu kapsamda "Mühendishane" ve "Mimarhane" projelerini hayata geçirdiklerini dile getirdi. Kaptaner, proje kapsamında mühendislik ve mimarlık eğitimi alan öğrencilerin müfredatta yer almayan bazı konuları bizzat sektörde görev yapan sanayici ve girişimcilerden seminer, konferans ve atölye çalışmaları vasıtasıyla edindiklerini kaydetti.

Kaptaner, başarıyla yürütülen bu çalışmaların uzun yılların birikimi olduğunu da sözlerine ekledi. 

"Geleceğimiz, gelecek nesillerin elinde"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yıldız da bugün Türkiye'de bilim ve teknolojiye verilen önemin her zamankinden daha fazla olduğunu ifade etti. 

Yıldız, özellikle savunma sanayi, bilişim ve yazılım alanlarında yerli ve milli teknoloji ürünleri üreten firma ve kurumların her geçen gün arttığına işaret ederek, "Artık insansız hava araçları, helikopterler, yerli uydular üretebiliyor, bunlara yerli yazılımlar yerleştirebiliyoruz. Bu alanlarda dünyanın sayılı ülkeleri arasına giriyoruz. Bu atılımı sürdürebilmemiz için ARGE çalışmalarına daha da ağırlık vermeli ve firmaları teşvik etmeliyiz. Bu alanlarda yetişmiş insan kaynağı da çok önemli. Geleceğimiz, gelecek nesillerin elinde. Gençlerimiz ve çocuklarımızı bu alanlara yönlendirerek kendi insan kaynağımızı da üretebiliriz." dedi. 

Bursa'nın bir sanayi kenti olduğunu anımsatan Yıldız, dolayısıyla böyle bir zirvenin Bursa'da gerçekleştiriliyor olmasının kendileri için anlamlı olduğunu vurguladı.

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ise kadın erkek yerli ve milli teknolojinin oluşmasında girişimcilerin artmasını arzu ettiklerini belirterek, bu noktada Bursa'nın önemli bir yeri olduğunu, organizasyonun da önemli çalışmalara öncülük edeceğine inandıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal "Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde Yeni TÜBİTAK", TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın da "Demiryollarında AR-GE ve millileştirme" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

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