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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
02.01.2019 - 07:19, Son Güncelleme:

"Yerli robotlar dünya standartlarını yakalayacak"

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"Yerli robotlar dünya standartlarını yakalayacak"

Konya'da, Akınsoft yazılım firmasınca kurulan Türkiye'nin ilk insansı robot fabrikası "AkınRobotics"te tasarlanan robotlar büyük sermayeli dünyaca ünlü şirketlerin yaptığı robotları ekip ruhuyla geçmeyi amaçlıyor.

İnsansı robot üretme çabalarını 1986 yılından beri sürdüren Honda mühendislerinin geliştirdiği "ASIMO" merdiven çıkabiliyor ve kendi etrafında rahatlıkla dönebiliyordu. Hong Kong merkezli Hanson Robotics şirketi tarafından geliştirilen ve Suudi Arabistan'ın vatandaşlık verdiği Sophia, Birleşmiş Milletler tarafından "yasal kişiliğe sahip ilk robot" olarak kabul ediliyor.

ABD'li robot şirketi Boston Dynamics, 2018 yılında "Atlas" robotunun çayırlıkta koşarken ve bir ağaç kütüğünün üzerinden zıplarken görüldüğü bir video yayımladı.

"AkınRobotics" fabrikasında üretilen, adım atarak yürüyebilen "insansı" robot Akıncı-4 ise robot teknolojilerinde Türkiye'nin geldiği noktayı temsil eden örneklerden biri olarak dikkati çekiyor.

Boston Dynamics'in dört ayaklı "spot" ve "spot mini" robotları arazi koşullarına uygun olarak üretilmişken, insansı robotların dezavantajları düşünülerek "AkınRobotics"te dört ayaklı tasarlanan "ARAT"ın 12 eklem noktası bulunuyor.

Türkiye'deki firma, dünyadaki örneklerinden çok daha yeni olmasına ve diğerlerine göre oldukça küçük bütçelerle çalışmalarına rağmen, insan kaynağını iyi kullanarak kısa zamanda büyük aşama katetmeyi başardı.

Firmanın yönetim kurulu başkanı Özgür Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada robotik teknolojilerin çok fazla örneği olmadığı için, var olanlarla sürekli kıyaslandıklarını söyledi.

"Kendimiz tasarlayıp, üretiyoruz"

Tasarladıkları insansı robotlarla ilgili, bazı çevrelerden "Diğer ülkelerin robotları sizinkilerden daha iyi" yönünde değerlendirmeler aldıklarını belirten Akın, şöyle devam etti:

"Bu şirketler dünyanın en büyük ülkelerinin desteğini almıştır. Bir dönem Pentagon'un, Darpa'nın ve Google'ın desteğini almıştır. Boston Dynamics dediğimiz dünyanın en büyük robotik şirketlerinden biridir. Evet ben de biliyorum, biz henüz onlar kadar üstün değiliz ama üstün olduğumuz yönler var. Biz tüm componentleri (bileşen) kendimiz üretiyoruz. Elektronik componentler hariç tüm sistemi kendimiz tasarlayıp, üretiyoruz. Bugün bu noktaya kadar gelebildiysek, maliyet açısından ürünü onlardan çok aşağıya mal edebilmemiz sayesindedir. Bu durum zaman içinde bizim çok daha ileriye gitmemize imkan sağlayacaktır. Biz Boston Dynamics veya Softbank gibi firmalar kadar henüz iyi değiliz ama onlardan çok geri de değiliz. Çok yakın zamanda dünya teknolojilerini yakalayabileceğiz diyebilirim."

"Çok yakın zamanda onları geçeceğiz"

Akın, rakiplerinin kendilerinden çok daha önce robotik alanda çalışmaya başladığını ve çok büyük yatırımlar yaptığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz yatırım anlamında da, süre anlamında da onlardan çok zayıf olmamıza rağmen 'Türkiye'de yüksek teknoloji üretilebilir' inancına sahip çok güçlü bir ekibimiz var. Bu ekibin inancı ve özverisiyle çok iyi bir noktaya geldik. Çok yakın zamanda onları geçeceğiz ama hedefimiz onları geçmek değil. Bizim hedefimiz 2023’te uzay bilimleri Ar-Ge üssü kurmak, Akınsoft Yüksek Teknoloji Üniversitesini kurmak ve inşallah o güne kadarki robotik teknolojilerle uzay bilimleri konusunda araştırma yapmaya başlamaktır."

"160 kişilik bir ekiple çalışıyoruz"

Robot yapma fikrinin çocukluk hayallerine kadar uzandığını anlatan Akın, şunları kaydetti:

"Robot yapabilmek için büyük bir kaynağa ihtiyacımız var. Öncelikle bir yazılım şirketi kurup, belli bir kaynak oluşturduk. Ardından insansı robotları üretebileceğimiz laboratuvara, bir fabrikaya, bir Ar-Ge tesisine geçtik. İnsansı robotlar çok kompleks bir yapı. Bunu geliştirmek için birçok detaya ve multidisipliner bilim insanlarına ihtiyacınız var. Biz bunu bu fabrikada sağladık. 160 kişilik bir ekiple çalışıyoruz ve güçlüyüz."

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