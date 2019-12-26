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Teknoloji
A.A.
26.12.2019 - 13:43, Son Güncelleme:

Yerli otomobile Kars'tan talip çıktı

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Yerli otomobile Kars'tan talip çıktı

Turgutreis Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Reis, "Kars'ın plakasının 36 olması dolayısıyla üretim bandından inecek 36'ncı yerli otomobile talibiz." dedi.

Turgutreis Şirketler Grubu, banttan inecek 36'ncı yerli otomobile talip oldu.

Grubun yönetim kurulu başkan yardımcısı Tolgahan Reis, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, kendi otomobilini üreten 23'üncü ülke olduğunu dile getirdi.

Reis, "Türk sanayisinin ve otomotivinin bağımsızlığı, ekonomimizin daha da güçlenmesi adına yerli otomobil projesi son yıllarda Türkiye'nin imza attığı sayısız büyük projeden biri." dedi.

Kars'ın plakasının 36 olması dolayısıyla üretim bandından inecek 36'ncı yerli otomobile talip olduklarını belirten Reis, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın büyük bir vizyon projesi olarak gördüğü yerli otomobille ilgili amacımız, Türkiye'nin Serhat şehri Kars'tan farkındalık oluşturmak ve Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu'na destek olmaktır. Cumhurbaşkanımızın yerli ve milli projeleriyle bugün ülkemiz hamd olsun dünyada ağırlığını ve itibarını daha da artırıyor. Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan en önemli hat olan ve Demir İpek Yolu olarak adlandırılan Kars-Tiflis-Bakü Demir Yolu ve Kars Lojistik Merkezi ile Kars ticaretin merkezi oluyor. Bu anlamda yerli otomobil üretimi için bir fabrika da Kars'ta kurulabilir."

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