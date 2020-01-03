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Teknoloji
Haber Giriş: 03.01.2020 - 10:45,Son Güncelleme:/

Yerli otomobil projesi için özel bir simülatör geliştirildi

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Yerli otomobil projesi için özel bir simülatör geliştirildi

Simülatör üreticisi SANLAB, yerli otomobil projesi için özel bir simülatör geliştirdi. SANLAB Kurucusu Evren Emre, yerli “Hareketli Simülatör” ile TOGG mühendislerinin matematik modelleri ve yapay zekâ sistemlerini test edebildiğini söyledi.

Türkiye’nin öncü simülatör üreticileri arasında yer alan SANLAB, TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) tarafından tasarlanan yerli otomobil projesine katkıda bulundu. SANLAB ekibi, yerli otomobildeki testlerin daha etkin ve verimli olması için özel bir simülatör geliştirdi.

Araç ve bileşenlerinin matematik modelleri ve yapay zekâ sistemleri test edilecek

SANLAB Kurucusu Evren Emre, tamamen yerli olarak geliştirilen “Hareketli Simülatör” hakkında bilgi verdi. Simülatör ile tasarım kararlarının daha hızlı ve etkili bir şekilde verilebileceğini söyleyen Emre, “TOGG, ülkemizin en büyük hayallerinden birini gerçeğe dönüştürmek üzere adım attı. Biz de bu projeye geliştirdiğimiz simülatör ile katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Tıpkı otomobil gibi bizim de tamamen yerli olarak geliştirdiğimiz simülatörümüzü, ‘döngüde sürücü’ ve ‘döngüde yazılım ve donanım’ simülasyon altyapısı ile sağladık. Bu simülatör ile TOGG mühendisleri, geliştirdikleri detaylı matematik modelleri ve yapay zekâ sistemlerini test edebiliyor” dedi.

Yerli otomobil projesi için özel bir simülatör geliştirildi

Özellikle gerçek zamanlı simülasyon tablaları ve savunma sanayinde ağırlıklı kullanılan hareket ve test sistemleri üzerinde çalışan SANLAB ayrıca, simülasyon, hareket kontrol uygulamaları yelpazesi için SMotion Hareketli Platform Sistemlerini geliştirdi.

Yapay zeka ‘engel’leri ortadan kaldırıyorGoogle, İsviçre’nin Zürih kentinde yapay zeka zirvesi düzenledi. Hurriyet.com.tr olarak Google’ın daveti üzerine katıldığımız etkinlikte gelecekte işsizliğe sebep olmasından korkulan yapay zeka teknolojisinin aslında insanlık için ne kadar faydalı olabileceği anlatıldı, engellilerin günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığı örneklerle masaya yatırıldı.
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