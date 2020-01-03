Yerli otomobil projesi için özel bir simülatör geliştirildi

Türkiye’nin öncü simülatör üreticileri arasında yer alan SANLAB, TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) tarafından tasarlanan yerli otomobil projesine katkıda bulundu. SANLAB ekibi, yerli otomobildeki testlerin daha etkin ve verimli olması için özel bir simülatör geliştirdi.

Araç ve bileşenlerinin matematik modelleri ve yapay zekâ sistemleri test edilecek



SANLAB Kurucusu Evren Emre, tamamen yerli olarak geliştirilen “Hareketli Simülatör” hakkında bilgi verdi. Simülatör ile tasarım kararlarının daha hızlı ve etkili bir şekilde verilebileceğini söyleyen Emre, “TOGG, ülkemizin en büyük hayallerinden birini gerçeğe dönüştürmek üzere adım attı. Biz de bu projeye geliştirdiğimiz simülatör ile katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Tıpkı otomobil gibi bizim de tamamen yerli olarak geliştirdiğimiz simülatörümüzü, ‘döngüde sürücü’ ve ‘döngüde yazılım ve donanım’ simülasyon altyapısı ile sağladık. Bu simülatör ile TOGG mühendisleri, geliştirdikleri detaylı matematik modelleri ve yapay zekâ sistemlerini test edebiliyor” dedi.



Özellikle gerçek zamanlı simülasyon tablaları ve savunma sanayinde ağırlıklı kullanılan hareket ve test sistemleri üzerinde çalışan SANLAB ayrıca, simülasyon, hareket kontrol uygulamaları yelpazesi için SMotion Hareketli Platform Sistemlerini geliştirdi.



