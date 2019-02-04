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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
04.02.2019 - 12:59, Son Güncelleme:

Yerli otomobil için "kenevir" önerisi

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Yerli otomobil için "kenevir" önerisi

Ankara Üniversitesi akademisyenlerince hazırlanan "Kenevir Raporu"nda ürünün, yerli otomobilden bina yalıtımına, sağlıktan tekstile kadar birçok alanda kullanılabileceği belirtildi.

Ankara Üniversitesi Eczacılık ve Ziraat Fakültelerinden bilim insanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevir üretiminin ülke ekonomisine yapacağı katkılara ilişkin rapor hazırladı. 

Söz konusu rapordan derlenen bilgilere göre kenevir, sanayinin birçok alanı için ham madde olarak kullanılırken, ihracat potansiyeli de bulunuyor.

Kenevir, otomotiv sektörünün yanı sıra ağaç işleme sanayisi, kenevir talaşından doğal inşaat malzemeleri üretimi, ahşap malzeme, kumaş, gemi halatı, izolasyon malzemeleri, kozmetik, biyodizel, biyokütle yoluyla enerji üretimi, kenevir yağı, gıda ve yem, kağıt sanayisi, banknot ve sigara kağıdı, çay poşeti gibi pek çok alanda kullanılabiliyor.

Bu derece geniş kullanım alanına sahip kenevirin yasaklanmasının Türkiye için ekonomik girdi anlamında önemli bir kayıp oluşturduğu ifade ediliyor.

Otomobil gövdesinin dayanaklılığını artırıyor

Rapora göre otomotiv sektöründe de kullanım alanı bulunan kenevir, imalatta kullanıldığında taşıtların gövdesinin dayanaklılığı çelikten 10 kat fazla oluyor. Bu nedenle raporu hazırlayan bilim insanları, Türkiye'nin yerli otomobilinde kenevir kullanılması tavsiyesinde bulunuyor.

Kenevir, dayanıklı ucuz ve esnek olduğundan binaların yalıtımında da kullanılabiliyor. Ana maddesi kenevir olan keten giysiler, hafiflikleri ve terletmemesi nedeniyle tercih ediliyor. 

Her yerde yetiştirilebiliyor

Çok az suya ihtiyaç duyan kenevir, kendisini böceklerden koruyabilen bir bitki olduğu için üretiminde tarım ilacı kullanılması gerekmiyor.

Raporda yer alan tespitler dikkate alındığında, Türkiye'de tarım alanlarının yüzde 15'ine kenevir ekilmesi durumunda yılda 31,5 milyon ton biyodizel üretilebileceği öngörülüyor. Endüstriyel kenevir üretiminin artırılmasıyla et üretim maliyetinin yaklaşık yüzde 60'ını oluşturan ve ham maddesinin büyük bir kısmı ithal olan yem giderinin düşeceği tahmin ediliyor.

Dünyada 36 ülkede yapılan endüstriyel kenevir üretimi ABD'nin 38 eyaletinde serbest iken İsrail ve Almanya gibi ülkelerde de birçok sektörde kenevir ürünleri üzerine Ar-Ge çalışmaları yürütülüyor.

8 kez kağıda dönüştürülebiliyor

Dört ayda yetişen bir dönümlük kenevir bitkisi, yirmi beş dönümlük ağacın sağladığı oksijeni sağlıyor. Kenevirler 8 kez kağıda dönüştürülebilirken, ağaç 3 kere dönüştürülebiliyor. Bir dönümlük kenevirden 4 dönüm ağaca eş kağıt üretilebiliyor. Radyasyon temizleyici etkisi bulunan kenevir, bataklıkların kurutulmasında da etkili oluyor. 

Kenevirle yapılan sabun ve kozmetik ürünleri suyu kirletmediğinden doğa dostu olarak biliniyor. Plastik ürünlerin tamamı kenevirden üretilebilirken, bu şekilde imal edilen plastik doğada daha kolay çözünüyor.

İlaç sektörü için yüksek verime sahip bir ham madde olan kenevir, ağrı kesici etkiye sahip olduğundan glokom, artrit, romatizma, kalp, sara, astım, mide, uykusuzluk, omurga rahatsızlıkları gibi en az 250 hastalığın tedavisinde kullanılıyor.

Kenevirde omega 3, omega 6 ve omega 9 bulunuyor. Bitki, potasyum, magnezyum, bakır, folat, B6 vitamini ve E vitamini olmak üzere vitamin ve mineraller de içeriyor.

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