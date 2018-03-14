Yerli bitcoin NeXpara piyasadan çekiliyor

Türkiye’nin yerli kripto parası olma hedefiyle yola çıkan NeXpara piyasadan çekildi. 1 Mart’ta halka arz edilen NeXpara, topladığı 2 milyon 840 bin TL yatırımı geri iade edecek.



NeXpara sitesinde konuya ilişkin şu açıklama paylaşıldı:



“Yol haritamızda belirlediğimiz BDDK ve KOIN VAKIF planlarımızın, yetkili merciler ile yaptığımız görüşmeler sonrasında, şu anki Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde imkansız olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Bu nedenle, 14 Mart 2018 tarihi itibariyle konu ile alakalı yapmış olduğumuz yönetim kurulu toplantısında aldığımız karara istinaden, süreç içerisinde bizlere güvenerek yatırım yapan tüm üyelerimizin zarar görmemesi adına ivedilikle 14 Mart 2018 saat 09:30’dan itibaren tüm havale/eft yatırımları geri iade edilecektir. Ayrıca, Bitcoin ve Ethereum olarak yatırım yapanlara ilgili cüzdan bilgileri paylaşılacaktır. Bu süreçte bizlere güvenen, inanan, yanımızda olan herkese ayrı ayrı teşekkür eder, kripto hayatınızda bol kazançlar dileriz.”



Kripto paralar konusunda çeşitli analizler yapan ve eğitimler veren Eylem Cülcüloğlu ise NeXpara’ya verdiği danışmanlığa son verdiğini duyurdu:







NEXPARA NEDİR? NEDEN PİYASDAN ÇEKİLDİ?



Türk yazılım ekipleri tarafından Türkiye’de geliştirilen NeXpara, 1-31 Mart 2018 tarihlerinde halka arz ediliyordu. 80 milyon vatandaşımızı temsilen sadece 80 milyon adet dağıtılması planlanan NeXpara’nın, teknolojisinin gereği olarak daha fazla üretilmesi mümkün olmayacaktı. BDDK Lisanslı ödeme sistemi başvurusu da yapmayı planlayan NeXpara, kendine özel ATM kartı ile alışverişte de kullanılabilen, yabancı kripto paraların alternatifi yerli ve milli kripto para birimi olacaktı. Ancak Türkiye Cumhuriyeti kanunları gereğince bunun mümkün olmadığının anlaşılmasıyla, yerli kripto para piyasadan çekilme kararı aldı.



LİSANSLI ÖDEME SİSTEMİ OLACAKTI



Kripto para teknolojisinin ekonomik sistemde karşılaştığı en büyük sorunlardan biri, kripto paraların herhangi bir regülasyona tabi olmaması. Diğer ödeme sistemleri devlet tarafından kontrol edilirken kripto paralarda bu kontrol bulunmuyor. Türkiye’nin milli kripto parası olarak yola çıkan NeXpara, BDDK lisanslı ödeme sistemi olarak bu durumu değiştirmek istiyordu. NeXpara piyasaya sürülür sürülmez, Bankacılık Denetleme Kurulu’na lisanslı ödeme kuruluşu başvurusu yaptı ancak bunun mevcut kanunlar nedeniyle imkansız olduğu görüldü. NeXpara, BDDK lisansının alınması ile birlikte Türkiye’nin her yerinde işletmeler güvenle NeXpara kabul edebilecekti.



ETHEREUM MİMARİSİ KULLANIYORDU



NeXpara, yüksek güvenlik, yüksek işlem hızı ve düşük işlem ücreti sunan Ethereum mimarisini ve ağını kullanıyordu. Ekim 2018 tarihi itibariyle Ethereum tabanlı kendi özel blok zincirine geçiş yapmayı planlayan NeXpara, bu sayede işlem hızlarını daha da artırırken, işlem ücretlerinin azalmasını sağlayacaktı. (Habertürk)