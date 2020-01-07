Yerel evrenin bilinen en büyük galaksisi görüntülendi

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Godzilla Galaksisi'nin, Samanyolu Galaksisi'nden en az 10 kat daha fazla yıldıza sahip olduğu düşünülüyor. UGC 2885 olarak bilinen galaksi, Dünya'ya 232 milyon ışık yılı uzaklıkta ve merkezinde süper kütleli bir kara delik olan en büyük sarmal gökadalardan biri.

NASA'ya göre Samanyolu'ndan 2,5 kat daha büyük olan UGC 2885'e, Godzilla Galaksisi denebilir. Çünkü, yerel evrende bilinen en büyük galaksi. UGC 2885, gökbilimci Vera Rubin'den sonra, galaksiyi Hubble Teleskobu ile gözlemleyen Louisville Üniversitesi'nden Dr. Benne Holwerda tarafından "Rubin'in Galaksisi" olarak adlandırıldı. Holwerda, "Araştırmam büyük ölçüde Vera Rubin'in 1980 yılında bu galaksiyle ilgili çalışmalarından ilham aldı. Rubin galaksinin dönüşünü ölçerek, galaksinin kütlesinin çoğunu oluşturan karanlık madde için kanıtlar sağladı." açıklamasında bulundu. Ayrıca Holwerda, Dr. Rubin'in çalışmaları nedeniyle galaksiye adını vererek hatırasını yaşatmak istediklerini de ekledi.

Araştırmacılar, galaksinin nasıl bu kadar büyüdüğüne cevap arıyorlar. Galaksiyle ilgili çalışmalara devam eden Dr. Holwerda, galaksinin bu denli devasa boyutuna nasıl ulaştığını henüz bilmediklerini ama araştırdıklarını ifade etti. Ayrıca, devasa galaksinin uzaydaki başka herhangi bir şeye çarpmadan disk galaksisi yapılacak kadar büyük olduğunu da sözlerine ekledi.

UGC 2885 adı verilen galaksi, "nazik bir dev olarak" tanımlanıyor. Çünkü, milyarlarca yıldır sessizliğini koruyor. Bilim insanları, galaksinin boyutunun bu kadar büyük olmasının nedeni olarak, boşlukta oldukça izole edilmesi ve dönüş eğrisini bozabilecek hiçbir yakın galaksinin bulunmaması olabileceği üzerinde duruyor. Dr. Holwerda ise galaksinin yavaş yavaş büyüdüğünü söyledi.