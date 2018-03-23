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    Yepyeni bir iPhone X geliyor!

    Hürriyet Haber
    23.03.2018 - 09:52 | Son Güncelleme:

    iPhone X, gümüş ve uzay grisi renk seçeneklerine bir yenisini daha ekliyor. Satın almayı düşünenler, beklemek isteyebilir...

    iPhone X, tüm dünyayla beraber ülkemizde de satışa sunuldu elbette. Her ne kadar Apple tarafından tavsiye edilen başlangıç fiyatıyla 6099 TL olarak sunulsa da, elektronik marketlerde 5200 TL'lerde de bulunabilen iPhone X, elbette ucuz bir telefon değil. Satın aldığınızda içinize sinmesi ve uzun süre boyunca severek kullanmanız bir hayli önemli. Bunda renk seçeneği de büyük önem taşıyor.

    Şu ana kadar gümüş ve uzay grisi renk seçenekleriyle bulunabilen iPhone X, çok takında yeni bir renge daha kavuşacak gibi görünüyor. Twitter'da Ben Geskin tarafından sızdırılan fotoğrafa göre iPhone X'a Blush Gold seçeneği de eklenecek.

    iPhone X, az önce de söylediğimiz gibi gümüş ve uzay grisi renk seçeneğine sahip. Öte yandan Apple'ın diğer telefonları olan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus da ise 3 farklı renk mevcut. Bunlar; gümüş, uzay grisi ve altın. iPhone 8 ikilisinde halihazırda bir altın renk seçeneği bulunduğu için yeni bir altın renginin bu aileye katılacağını düşünmüyoruz. Ancak yeni Blush Gold rengi, iPhone X'a oldukça yakışacak gibi görünüyor. O nedenle şu sıralar iPhone X satın almayı düşünenler biraz beklemeyi tercih edebilir. Elbette bu yeni rengin ne zaman geleceği veya gelip gelmeyeceği belli değil; Apple tarafından henüz bir resmi açıklama yapılmış değil.

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