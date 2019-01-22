Yeniden satışa çıkan iPhone SE'ye kullanıcılardan şaşırtan ilgi
Apple'ın satışa sunduğu minik ekranlı telefonu iPhone SE, Apple'ın kötü giden iPhone satışları neticesinde satış hacmini artırmak adına tekrar satışa sunuldu. Peki yeniden raflardaki yerini alan iPhone SE'lere kullanıcıların ilgisi nasıl oldu dersiniz?
Apple'ın iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR'ı satışa sunmasıyla birlikte işler pek de dünya devinin istediği gibi gitmedi. Beklenen satış hacmini yakalayamayan yeni iPhone'lar şirketi kara kara düşündürürken, Apple minik ekranlı son model iPhone SE'yi tekrar satışa sunmakta çareyi buldu. Düşen satış hacmini bu şekilde düşük fiyatlı bir iPhone ile kapatmaya çalışan Apple'ın bu hamlesi kullanıcı tarafında da karşılıksız kalmadı.
32 GB ve 128 GB'lık iki modeli Apple online mağazalarında satışa sunulan iPhone SE'nin fiyatı 250 dolardan başlıyor ve diğer iPhone modellerine göre çok daha bütçe dostu denilebilir.
Düşük fiyatı gören ve yeni bir iPhone almak isteyen kullanıcılar ise online mağazaya girip iPhone SE siparişi verdi. Stokları kısa sürede tükenen Apple'ın yeni bir parti iPhone SE'yi daha satışa sunması çok sürmedi.
Bakalım iPhone SE satışları şirketin genel satış hacmini genişletmeyi başarabilecek mi?
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