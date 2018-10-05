Yeni Zelanda elektronik cihazlarını açmayana ceza verecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriYeni Zelanda elektronik cihazlarını açmayana ceza verecek
GeriTeknoloji Yeni Zelanda elektronik cihazlarını açmayana ceza verecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
05.10.2018 - 10:58, Son Güncelleme:

Yeni Zelanda elektronik cihazlarını açmayana ceza verecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yeni Zelanda elektronik cihazlarını açmayana ceza verecek

Yeni Zelanda ülkeye giriş yapan ziyaretçilerden elektronik cihazlarını açmayı ve şifrelerini söylemeyi kabul etmeyenlere 5 bin Yeni Zelanda dolarına kadar para cezası verebilecek.

Yeni Zelanda Gümrük Dairesinden yapılan açıklamaya göre, bu hafta uygulamaya giren yasalar kapsamında, sınır görevlilerinin talep etmesi durumunda yolcuların yanlarında getirdikleri elektronik cihazları açma veya şifrelerini görevlilere verme zorunluluğu getirildi. 

Yeni kurallara itiraz eden ziyaretçilerin, 5 bin Yeni Zelanda dolarına (yaklaşık 20 bin TL) kadar para cezasının yanı sıra kovuşturmaya tabi tutulacakları açıklandı.

Gümrük ve Tüketim Vergisi Yasası kapsamında uygulanacak kurallar, görevlilere gerekli gördükleri hallerde arama yapılan cihazlardaki tüm verileri kopyalama yetkisi de veriyor.  

Dünyadaki ilk uygulama

Yeni Zelanda Gümrük Dairesi Sözcüsü Terry Brown, Yeni Zelanda’nın söz konusu uygulamayı başlatan ilk ülke olduğunu ifade ederek, "İnsanların şifrelerini vermemesi durumunda ceza uygulanmasını yasallaştıran başka bir ülke olduğunu sanmıyorum." dedi.

Ülkeye gelenlerde şüpheli bir durum görülmesi üzerine cihazlarının aranacağını aktaran Brown, ayrıca görevlilerin arama izni vermeyi reddeden kişilerin cihazlarına bir süre el koyabileceğini söyledi.

Kişisel mahremiyetlerin ihlal edildiği itirazı

Yeni yasaya, cihazın sahibi ve iletişim kurduğu kişilerin mahremiyetlerini ihlal edeceği eleştirisini getiren Yeni Zelanda Sivil Özgürlükler Konseyi Başkanı Thomas Beagle, uygulamayı "kişisel mahremiyetinin ağır bir istilası" olarak değerlendirdi. 

Beagle, akıllı telefonlardaki e-postalar, mektuplar, tıbbi kayıtlar, kişisel ve çok özel fotoğraflar gibi hassas bilgilerin tutulduğunu, gümrük görevlilerinin bunları görmesinin anlamsız olduğunu ifade etti.

Yeni Zelanda’da da dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi gerekli görüldüğünde gümrük memurlarına yasal olarak bagaj ve dijital cihazlarda arama yapma izni veriliyor. Ancak bugüne kadar arama için yolculardan cihazlarının şifresini vermesi istenmiyordu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

iPhone XS Max mi Huawei P20 Pro mu?

Instagram değişti! İşte yeni gelen özellik

259 kişi selfie çekeyim derken hayatını kaybetti!

Huawei Mate 20'nin fiyatları belli oldu!