Yeni yıla girerken 11 milyon GB mobil internet kullanıldı

Vodafone’lular, 31 Aralık 2019 ve 1 Ocak 2020 tarihlerini kapsayan 2 günde toplam 513 milyon dakika konuştu, 101 milyon SMS gönderdi ve 11 milyon GB mobil internet kullandı. Vodafone’luların yılbaşı tatili süresince mobil internet kullanımı geçen yıla göre 1,5 kat arttı.

En yoğun trafik İstanbul ve Ankara’da yaşandı

Yılbaşında en çok konuşan iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Samsun ve Kocaeli olurken, en çok SMS gönderen iller İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, İzmir, Bursa, Adana, Konya, Samsun, Antalya ve Van; en çok mobil internet kullanan iller de İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Şanlıurfa, Konya, Adana, Kocaeli ve Samsun oldu.

Vodafone’luların yılbaşında en çok aradığı ülkeler sırasıyla Almanya, KKTC, Mısır, Afganistan, Fransa, Hollanda, İngiltere, Yunanistan, Türkmenistan ve Belçika, en çok SMS gönderilen ülkeler ise İngiltere, Almanya, KKTC, Danimarka, ABD, Rusya, Fransa, Hindistan, Türkmenistan ve Hollanda oldu.