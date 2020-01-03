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Teknoloji
Haber Giriş: 03.01.2020 - 10:29,Son Güncelleme:/

Yeni yıla girerken 11 milyon GB mobil internet kullanıldı

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Yeni yıla girerken 11 milyon GB mobil internet kullanıldı

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre yeni yıla girerken yaklaşık 513 milyon dakika konuşan, 101 milyon SMS gönderen ve 11 milyon GB mobil internet kullanan aboneler, geçen yıla göre mobil internet kullanımı 1.5 kat artırdı.

Vodafone’lular, 31 Aralık 2019 ve 1 Ocak 2020 tarihlerini kapsayan 2 günde toplam 513 milyon dakika konuştu, 101 milyon SMS gönderdi ve 11 milyon GB mobil internet kullandı. Vodafone’luların yılbaşı tatili süresince mobil internet kullanımı geçen yıla göre 1,5 kat arttı. 

En yoğun trafik İstanbul ve Ankara’da yaşandı 

Yılbaşında en çok konuşan iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Samsun ve Kocaeli olurken, en çok SMS gönderen iller İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, İzmir, Bursa, Adana, Konya, Samsun, Antalya ve Van; en çok mobil internet kullanan iller de İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Şanlıurfa, Konya, Adana, Kocaeli ve Samsun oldu. 

Vodafone’luların yılbaşında en çok aradığı ülkeler sırasıyla Almanya, KKTC, Mısır, Afganistan, Fransa, Hollanda, İngiltere, Yunanistan, Türkmenistan ve Belçika, en çok SMS gönderilen ülkeler ise İngiltere, Almanya, KKTC, Danimarka, ABD, Rusya, Fransa, Hindistan, Türkmenistan ve Hollanda oldu. 

Yapay zeka ‘engel’leri ortadan kaldırıyorGoogle, İsviçre’nin Zürih kentinde yapay zeka zirvesi düzenledi. Hurriyet.com.tr olarak Google’ın daveti üzerine katıldığımız etkinlikte gelecekte işsizliğe sebep olmasından korkulan yapay zeka teknolojisinin aslında insanlık için ne kadar faydalı olabileceği anlatıldı, engellilerin günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığı örneklerle masaya yatırıldı.
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