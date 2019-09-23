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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.09.2019 - 15:29, Son Güncelleme:

Yeni yerli ürünlerini IstanbulLight’ta tanıttı

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Yeni yerli ürünlerini IstanbulLight’ta tanıttı

Küresel pazarın önde gelen aydınlatma markaları arasında yer alan Sylvania, IstanbulLight 2019 Fuarı’nda yeni ürün ve çözümlerini tanıttı.

Sylvania, yeni ürün ve çözümlerini, bu yıl 18-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen, aydınlatma sektörünün uluslararası tek fuarı IstanbulLight’ta tanıttı. Şirket, fuar kapsamında düzenlediği özel bir etkinlikle; basın mensupları ve aydınlatma sektörünün ileri gelenleriyle bir araya geldi. 20 Eylül Cuma günü İstanbulLight Salon 10’da yer alan fuar standında düzenlenen etkinlikte, şirketin Türkiye pazarındaki yeri ve gelecek dönem iş hedefleri açıklandı. 

Şirketin Orta Doğu, Türkiye ve CIS Ülkeleri Bölge Başkanı Ayhan Şiriner, “Sylvania global yönetim ekibi bize büyük destek veriyor. Çamlıca Camii ve İstanbul Havalimanı gibi projelerde yer aldık. 2019 yılı başında 9 Türk Cumhuriyeti’nin sorumluluğu Türkiye’ye verildi. Şirket olarak sorumluluk alanımızın genişlemiş olmasından gurur duyuyoruz ve bu bölgede iş ortaklarımızla birlikte büyümeyi hedefliyoruz” dedi. 

Şirketin Türkiye ve CIS Ülkeleri Genel Müdürü Azim Tuncinar, “Ticari kanalın yanı sıra özel projelere öncelik veriyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl iki büyük projede yer aldık. Çamlıca Camisi’nin iç kubbe, kütüphane ve sergi salonları kısımlarının aydınlatmalarını, 50. Yaşını kutlayan Concord markalı armatürlerimizle yaptık.” diye konuştu. 

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