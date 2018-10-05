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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
05.10.2018 - 13:22, Son Güncelleme:

Yeni Windows 10 güncellemesiyle DirectX’e RTX desteği geldi

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Yeni Windows 10 güncellemesiyle DirectX’e RTX desteği geldi

NVIDIA’nın, Turing mimarisi tabanlı GeForce RTX 20 serisi oyun GPU’larının piyasaya sürülmesiyle başlayan bilgisayar grafiklerinin 2018 yılındaki devrimi, dünya genelinde oyun geliştiricilere ve kullanıcılara hayatlarında ilk kez gerçek zamanlı ışın izleme yapabilecekleri donanıma hızlı bir şekilde erişim imkânı sağlıyor.

Bugün Microsoft’un yayınladığı Windows 10 Ekim 2018 güncellemesi de, gerçek hayattakine benzer aydınlatma, yansıma ve gölgeler gibi getirdiği interaktif deneyimlerle, yeni jenerasyon oyunların gelişimini hızlandıracak önemli bir dönüm noktasını daha oluşturuyor.

Yeni Windows 10 güncellemesiyle DirectX’e RTX desteği geldi

Windows 10’un Ekim 2018 güncellemesinin en önemli özelliklerinin başında, Microsoft DirectX Raytracing (DXR) için sunulan ilk genel destek olması geliyor. Bunun da başlıca iki sebebi şu şekilde özetlenebilir:

1. DXR, tüm oyun geliştiricilere GeForce RTX’in ışın izleme donanım desteğine erişim imkânı tanıyan endüstriyel standartta bir API sunuyor.

2. DXR, DirectX 12 Windows PC’lerin gerçek zamanlı ışın izlemeyi destekleyen uygulamaları çalıştırabilmeleri için Windows işletim sistemine katkı sağlıyor.

Gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisi oyun endüstrisi için bir devrim niteliği taşıyor. Bu teknoloji, geleneksel görüntü alma teknikleriyle mümkün olanın çok ötesinde bir gerçeklik seviyesi sunuyor.

Yeni Windows 10 güncellemesiyle DirectX’e RTX desteği geldi

Dünyanın önde gelen oyun yapımcıları halen, NVIDIA GeForce RTX GPU’ları üzerinde, gerçek zamanlı ışın izleme özelliği içeren yeni versiyonlar geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda satış rekorları kıran 3 önemli oyun, Battlefield V, Metro Exodus ve Shadow of the Tomb Raider bundan böyle gerçek zamanlı ışın izlemeyi destekleyecek. Aynı zamanda diğer oyun geliştiriciler de NVIDIA RTX desteklerini duyurdular. 3D Mark da ışın izleme ile ilgili versiyonlar için bir benchmark duyurmuş durumda.

Microsoft’un DXR için Windows 10 Ekim 2018 güncellemesi kapsamında resmi genel destek duyurusu ve Turing mimarisi tabanlı GeForce RTX GPU ailesiyle birlikte, PC oyuncuları ışın izlemeyi içeren yeni nesil oyunların ilk dalgasını dört gözle bekliyor.

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