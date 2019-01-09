Yeni Windows 10 güncellemesi yayında! Yeni neler var?
Microsoft'un başını sık sık ağrıtan Windows 10 güncellemeleri, geçtiğimiz günlerde Finlandiya'da bir vatandaşı da etkilemiş ve açılan dava Microsoft'un aleyhine sonuçlanmıştı. Dava sonucu tazminat ödemeye mahkum edilen Microsoft, yılın ilk Windows 10 güncellemesini de yayınladı. Peki bu güncelleme beraberinde ne yenilikler getiriyor?
Microsoft, sessiz sedasız yeni Windows 10 güncellemesini yayınladı. 2019'un bu ilk güncellemesiyle birlikte Microsoft Edge, Internet Explorer, Windows kernel, Windows Linux altsistemi ve Microsoft Scripting Engine için gelen güvenlik güncellemelerinin yanında PowerShell’deki bazı hatalar ortadan kaldırılmış durumda.
Güncellemeyi indiren kullanıcıların göreceği önemli değişikliklerden biri PowerShell uygulamasında yapılan değişiklikle yönetici yetkisi olmayan hesapların artık uzaktan erişim sağlayamayacak olması.
Güncellemeyi yükleyenlerin şu ana kadar herhangi bir teknik sıkıntı yaşadığına dair bir bilgi internete düşmüş değil.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle