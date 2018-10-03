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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
03.10.2018 - 07:44, Son Güncelleme:

Yeni Windows 10 güncellemesi yayında! Neler değişiyor?

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Yeni Windows 10 güncellemesi yayında! Neler değişiyor?

Yeni Windows 10 güncellemesi yayınlandı. Peki yeni güncelleme ile birlikte neler değişiyor?

Yeni yayımlanan güncelleme ile birlikte kullanıcılara sunulan yeniliklerin arasında en dikkat çekeni ise, Your Phone uygulaması oldu.

Windows Phone ile hüsrana uğrayan firma, şimdilik yeni bir mobil işletim sistemi yerine hali hazırda bulunan mobil işletim sistemleri için yatırım yapmaya başladı.

Geçen aylarda tanıtılmış ve kullanıma açılmış olan Your Phone uygulaması, yeni güncelleme ile çok kullanışlı özellikler geliyor.

Your Phone özelliği sayesinde Android kullanıcıları akıllı telefonlarını doğrudan bilgisayarlarına yansıtabilecekler.

Ayrıca Windows 10 Ekim 2018 güncellemesi ile birlikte kullanıcılara sunulacak olan Your Phone uygulaması sayesinde, bilgisayarınız üzerinden telefonunuzdaki bildirimlerden tutun mesajlara kadar birçok şeye erişilebileceğinizi de belirtelim.

Yeni Windows 10 güncellemesi yayında Neler değişiyor

Bu da şu anlama geliyor ki, bilgisayarınız üzerinden telefonunuza gelen mesajları artık hiç bir ek uygulamaya ihtiyaç duymadan cevaplayabileceksiniz.

Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi ile sunulan bir diğer dikkat çekilen özellik ise Karanlık Mod oldu. Kullanıcıların merakla beklediği bu özellik artık yeni güncellemeyle beraber kullanılabilir durumda.

Fakat bu özelliğin şimdilik Dosya Gezgini‘nde kullanılabileceğini de belirtmekte yarar var. Sonraki güncellemeler ile birlikte karanlık temanın kullanım alanının genişletilmesi de bekleniyor.

shiftdelete'in haberine göre tüm bu yeniliklerin haricinde yeni bir ekran görüntüsü aracına da sahip olacak olan kullanıcıların Windows deneyimi yeni güncellemeyle beraber üst seviyelere çıkartılacak.

Dikkat çeken performans iyileştirmeleriyle de ön plana çıkan güncelleme sayesinde, kullanıcıları oldukça akıcı bir Windows deneyimi bekliyor.

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