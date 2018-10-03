Yeni Windows 10 güncellemesi yayında! Neler değişiyor?
Yeni Windows 10 güncellemesi yayınlandı. Peki yeni güncelleme ile birlikte neler değişiyor?
Yeni yayımlanan güncelleme ile birlikte kullanıcılara sunulan yeniliklerin arasında en dikkat çekeni ise, Your Phone uygulaması oldu.
Windows Phone ile hüsrana uğrayan firma, şimdilik yeni bir mobil işletim sistemi yerine hali hazırda bulunan mobil işletim sistemleri için yatırım yapmaya başladı.
Geçen aylarda tanıtılmış ve kullanıma açılmış olan Your Phone uygulaması, yeni güncelleme ile çok kullanışlı özellikler geliyor.
Your Phone özelliği sayesinde Android kullanıcıları akıllı telefonlarını doğrudan bilgisayarlarına yansıtabilecekler.
Ayrıca Windows 10 Ekim 2018 güncellemesi ile birlikte kullanıcılara sunulacak olan Your Phone uygulaması sayesinde, bilgisayarınız üzerinden telefonunuzdaki bildirimlerden tutun mesajlara kadar birçok şeye erişilebileceğinizi de belirtelim.
Bu da şu anlama geliyor ki, bilgisayarınız üzerinden telefonunuza gelen mesajları artık hiç bir ek uygulamaya ihtiyaç duymadan cevaplayabileceksiniz.
Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi ile sunulan bir diğer dikkat çekilen özellik ise Karanlık Mod oldu. Kullanıcıların merakla beklediği bu özellik artık yeni güncellemeyle beraber kullanılabilir durumda.
Fakat bu özelliğin şimdilik Dosya Gezgini‘nde kullanılabileceğini de belirtmekte yarar var. Sonraki güncellemeler ile birlikte karanlık temanın kullanım alanının genişletilmesi de bekleniyor.
shiftdelete'in haberine göre tüm bu yeniliklerin haricinde yeni bir ekran görüntüsü aracına da sahip olacak olan kullanıcıların Windows deneyimi yeni güncellemeyle beraber üst seviyelere çıkartılacak.
Dikkat çeken performans iyileştirmeleriyle de ön plana çıkan güncelleme sayesinde, kullanıcıları oldukça akıcı bir Windows deneyimi bekliyor.
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