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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
10.04.2019 - 07:45, Son Güncelleme:

Yeni trend: dijital detoks!

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Yeni trend: dijital detoks!

Dijital detoks uygulamalarına ilgi her geçen gün artıyor. Belirli bir süre zarfında akıllı telefon, bilgisayar, tablet, internet kullanımına ara vermek ve dijital mecraların zararlı etkilerinden arınmak için uygulanan bu detoks, hem fiziksel hem de psikolojik birçok fayda sağlıyor.

Geçmiş yıllarda vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olan beslenme önerileriyle literatürümüze giren ‘’detoks’’ kavramı, bu defa dijital arınma konusuyla gündeme geliyor. Özellikle Z kuşağı olarak tanımladığımız yaş grubunda çocuğu olan aileler ve iş gereği tüm gün dijital mecralarda zaman geçiren beyaz yakalılar, dijital detoks uygulamalarına büyük ilgi gösteriyor.

Bildirimlere kısa bir mola

Deloitte’ın yaptığı bir araştırmaya göre akıllı telefon kullanıcılarının üçte biri telefon alarmlarının sesiyle uyanıyor ve en fazla 5 dakika içinde bildirimlerini kontrol etmeye başlıyor. Günün geri kalanında da durum çok farklı değil. Kullanıcıların %70’i arama veya mesaj bildirimi gelmese de telefonlarını düzenli olarak kontrol etme ihtiyacı duyuyor. Zamanla refleks haline gelen bu davranış, psikolojik rahatsızlıklara sebep olabiliyor. Tüm bu sebeplerle, dijital detoksa başlamak için ilk adım, kendinize, sevdiklerinize, hobilerinize, keyif aldığınız aktivitelere daha fazla vakit ayırabileceğinizi düşünmek ve bu motivasyonla kendinizi ikna etmek olabilir.

Herkes kendi detoks yöntemini geliştirebilir

Dijital detoks yapmanın herkes için farklı yolları var. Bunlardan bazıları özellikle çalışanlar için zorlayıcı olabilirken, bazıları herkesin yapabileceği basitlikte. Örneğin öğle yemeğine telefonsuz çıkmak, mesai saatlerinin sonunda bildirimleri açmamak üzere kapatmak, sabahları işe gidene kadar telefona bakmamak, yatak odasında telefon şarj etmemek gibi. Aslında her biri yeni bir challange olarak düşünüldüğünde, zamanla bu kısıtlamaların eğlenceli hale geldiği bile söylenebilir.

Dijital detoks festivallerine ve kamplarına ilgi artıyor

Dijital detoks festivalleri yurt dışında oldukça yaygın olsa da ülkemizde oldukça yeni. En güzel örneklerden biri de İzmir’de Buca Beldiyesi’nin düzenlediği Teknolojik Uyku Festivali. 3 yıldır düzenlenen bu festivalde, katılımcılar hem doğayla iç içe kamp yapma imkanı buluyor hem de teknolojik aletlerden bir süre uzaklaşıp dijital detoks yapıyor. Bir diğer alternatif de dijital detoks otelleri. Özellikle farklı bir tatil yapmak isteyen yerli turistlerin ilgisini çeken dijital detoks konseptli oteller son dönemde oldukça popüler.

Bilinçli aileler çocukları için önlem alıyor

Teknoloji kullanımının her geçen gün arttığı, hatta zorunlu bir hale dönüştüğü bir dönemde, dijital mecralardan tamamen ayrılmak elbette çok kolay değil. Ancak, bunun gelecek nesiller için çok daha zor olacağını öngörmek çok da zor değil. Birçok bilinçli aile çocuklarının teknolojik ürünlerle etkileşimini kısıtlamaya çalışıyor, dijital bağımlılıkların önüne geçmeye çalışıyor ve bu konuda profesyonel destek alıyor. Araştırmalar gösteriyor ki, bu konudaki en bilinçli ebeveynler, her ne kadar ironik olsa da büyük telnoloji şirketlerinde çalışıyor. Örneğin; eBay’in Chief Technology Officer’ı çocuğunu bilgisayar bulunayan ve kullanmanın yasak olduğu, 9 kişilik bir okula yolluyor ve Google, Apple ve Yahoo gibi teknoloji şirketlerinde çalışanlar da benzer önlemler alıyor.

Şinasi Furkan AVCI
twitter.com/snsfrknvc

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