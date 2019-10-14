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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 14.10.2019 - 09:53, Son Güncelleme:

Yeni top-down shooter oyunu Uragun’un ilk videosu yayınlandı

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Yeni top-down shooter oyunu Uragun’un ilk videosu yayınlandı

Yeni top-down shooter oyunu Uragun’un ilk videosu yayınlandı. Kool2Play Studio'un geliştirdiği Uragun’un ilk videosu oyunun hikâyesini, oynanışını ve barındırdığı karmaşayı gözler önüne seriyor.

Uragun, üstten kameralı görünüme sahip olan hardcore bir shooter oyunudur. Taktiksel savaş tekniklerini de barındıran oyunda, oyuncular yapay zekânın yöneteceği makine güruhuna karşı uyguladıkları taktiklerle kendilerini savunacaklar. Günümüz dünyasının büyük şehirlerden esinlenerek hazırlanan bölüm tasarımlarında, oyuncular New York, Londra, Berlin, Moskova, Pekin ve Varşova sokaklarında ağır silahlarla donatılmış Mech kıyafetleri ile dalgalar halinde gelen akıllı yapay zekâ robotlarına karşı mücadele edecekler.

Uragun, kült klasik Syndicate’in yoğun atmosferini ve Crimsonland'ın dinamik oynanışını, Helldivers'ın taktiksel unsurlarıyla birleştiriyor. Oyunun baş tasarımcısı Jacek Wesołowski, Bulletstorm ve Hard Reset gibi başarılı oyunların arkasındaki yaratıcı isimlerden birisi.

Oyunun en belirgin özelliği düşmanları; çok çeşitli karmaşık davranışlara ve koordineli taktiklere sahip katil robotlar. Bu düşmanlar önceden belirlenmiş herhangi bir eylem ve ayarlama olmadan, benzersiz dinamik bir yapıya sahip yapay zekâ (AI) tarafından kontrol edilmektedir. Geliştiricilere göre, oyuncular geniş yelpazede çeşitli düşman kadrosuyla karşılaşacaklar ve her robot, yeteneklerine ve silahlarına karşılık gelen farklı taktikler kullanmanın yanı sıra çevresel koşullara göre dinamik olarak tepkisini belirleyecek.

Oyun 2020’nin başında Steam üzerinden ilk olarak Erken Erişim’e açılacak. Uragun’un tam sürümü ise 2020’nin ortalarında Steam, Nintendo Switch, Xbox ve PlayStation platformları için piyasaya sürülecek.

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