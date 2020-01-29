Yeni televizyonlar yapay zekayla birleşiyor

3.nesil P5 görüntü işleme motoruna sahip OLED modelleriyle geçtiğimiz sene Avrupa’daki ‘En iyi 80 TV’ incelemesinde ödül kazanan Philips TV, 2020 modellerinde yeni özellikleriyle öne çıkmaya çalışacak. 3 taraflı Ambilight ve 50watt çoklu hoparlörün yanında Avrupa ince işçiliğine ait tasarım detayları bulunduran OLED805/855, 9.Nesil Android işletim sistemine sahip Smart TV olarak pazarda yer alacak.

Yeni Philips OLED805 (55’’ ve 65’’) ve OLED855 (55’’) televizyonlar 4. nesil P5 görüntü işleme motoru ile mevcut P5 motorunun görüntü işleme teknolojisini Yapay Zeka ile birleştirirek görüntü kalitesini daha da yukarıya taşıyacak.

Yapay zeka teknolojisi; görüntü işlemenin halihazırda sahip olduğu beş özellik olan (kaynak, renk, kontrast, hareket ve keskinlik) arasında denge kurarak izleyiciye daha gerçekçi ve doğal bir görüntü sunuyor. TP Vision’un PQ uzmanları yapay zeka parametrelerini beş kategoriye ayırıyor: manzara görüntüleri, doğal bir cilt tonu, spor/hareket, kontrast ve animasyon. Yapay zeka doğru kategoriyi seçerek en doğal ve gerçekçi görüntüyü sağlamak için dengeyi kuruyor.





Tüm geliştirilmiş HDR standartlarını destekleyen az sayıda markadan biri olan Philips TV; OLED 805 ve 855 modellerinde HDR 10 ve 10+ görüntü kalitesi ve geliştirilmiş Dolby Vision özelliklerine ek olarak ‘Dolby Bright Mode’ seçeneğine de sahip.

Ekstra dört pasif hoparlörün yanında; önde bulunan iki adet 50 W’lık hoparlör, Dolby Atmos kod çözücü ve Virtulizer özellikleri sayesinde ses kalitesi de üst seviyeye çıkıyor.

2020 model Philips televizyonlarda; Android 9 Pie işletim sisteminin yanında Google Asistant ve Amazon Alexa özellikleri de yer alıyor.

Her iki televizyonda da bulunan tuşlar; metal kaplamalı, zarif, gömme ve arkadan aydınlatmalı. Kumandanın yanları ve arka kısmı da İskoç menşeili deri uzmanı Muirhead imzası taşıyor.