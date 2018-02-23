Yeni teknolojilerini Mobil Dünya Kongresi’nde sergileyecek

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin her yıl şubat ayının son haftasında boy gösterdikleri Dünya Mobil Kongresi (Mobile World Congress-MWC), 26 Şubat’ta kapılarını açmaya hazırlanıyor. İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenen ve 1 Mart tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan Dünya Mobil Kongresi, bu yıl da teknoloji dünyasının yeniliklerinin sahneleneceği, yeni ürünlerin tanıtılacağı en önemli platform olacak.

72 ülkede 100 bin kişiye sağladığı istihdamla dünyanın lider IT şirketleri arasında yer alan ve 2011 yılında Türkiye’de faaliyete geçen, danışmanlık ve sistem entegrasyonu, yönetilen hizmetler ve dış kaynaklı hizmetler (BPO), bulut bilişim, büyük veri ve siber güvenlik konularında hizmet ve çözüm sunan Atos dev teknoloji şirketlerinin sahne alacağı Dünya Mobil Kongresi’nde boy gösterecek.

üney Kore’nin PyeongChang kentinde düzenlenen 2018 Kış Olimpiyat Oyunları’nın da IT altyapısını tasarlayan Atos’un birbirinden farklı tasarladığı teknolojilerle katılacağı Dünya Mobil Kongresi’nde Atos, içlerinde ilk olarak tanıtacağı araç içi dijital ödemeler için eCüzdan da olan beş farklı ürünü sergilemeye hazırlanıyor.

Araç içi dijital ödemeler için geliştirilen eCüzdan ile Atos, kullanıcıları araçlarını sürerken nakit ya da kredi kartıyla ödeme yapma zorunluluğundan kurtararak onlara araç dijital ödeme çözümünü sunuyor. Atos Türkiye CEO’su Cüneyt Uslu, “Dijitalleşmeyi her geçen gün daha çok konuştuğumuz günümüzde, hız büyük önem kazandı. Atos ekibi olarak başarıya ve sürdürdüğümüz projelerin tüm katmanlarında inovasyonun önemine inanıyoruz. Teknolojik trendleri sadece uygulayan değil, aynı zamanda trend yaratan bir şirket oluşumuz da bizi farklı ve avantajlı kılıyor. Kullanıcılarımızın ihtiyaçları doğrultusunda yetenekli ekip arkadaşlarımızla birlikte tasarladığımız eCüzdan teknolojisi, gün geçtikçe hızlanan teknoloji ışığında çok işlevsel bir hal alacak.” ifadelerini kullandı.

Birbirinden farklı tasarladığı teknolojilerle Barselona’daki Mobil Dünya Kongresi’nde boy gösterecek olan Atos, BlockCain tabanlı, tüketicilere gıda ürünlerinin tam izlenebilirliğini sağlayan dijital defter teknolojisini de tanıtacak. Atos Türkiye CEO’su Cüneyt Uslu,” Atos olarak öncelikli hedefimiz teknolojik trendlere odaklanarak sunduğumuz çözümleri artırmak ve çeşitlendirmek. 2020 yılına giden süreçte, birbiriyle bağlantılı cihazlar, sensörler ve makinelerin oluşturduğu bir değerli veri denizinde yüzüyor olacağız. Gıda sektörünün geleceği ısı kontrollü ve donmuş ürünler olarak gözüküyor. Bu sektör ışığında geliştirdiğimiz teknolojiyle gıda ürünlerinin takibini kolaylaştıracağız ve anbean izlenmesine olanak getireceğiz.” ifadelerini kullandı.