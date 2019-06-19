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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.06.2019 - 14:53, Son Güncelleme:

Yeni teknolojiler sigorta poliçelerini kişiselleştirir mi?

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Yeni teknolojiler sigorta poliçelerini kişiselleştirir mi?

Günümüzde ilgi odağı olan AR (Artırılmış Gerçeklik), nesnelerin interneti (IoT), 5G ve otonom araçlarla birlikte daha fazla kullanım alanına sahip olacağının sinyallerini veriyor. Yaşam şeklimizi değiştirecek gibi görünen AR teknolojisinin uygulanabildiği pek çok alan mevcut. Bunların içerisinde kullanma ya da ürün montaj kılavuzlarından, sürücüsüz araçların ön camına AR entegre edilmesine kadar uzanan geniş bir yelpaze var. Peki AR, IoT, AI ile donatılmış yeni uygulama veya ürünleri kullanırken yaşanabilecek olası aksilikleri sigortalar karşılayacak mı?

Yeni teknolojilerin sunduğu hizmetleri gerçek yaşamda deneyimleyebilmemiz için özellikle sigorta sektöründe yönetimsel ve yasal kuralların zemininin oluşması bekleniyor.

AR ve IoT kullanımı yetkili servislerin sonu mu

Bir ürün arızalandığında ya da montaj gerektiren bir ürün aldığımızda ilgili markanın personelinin gelip işlem yapmasını bekleriz. Ancak, elinizde size neye nasıl müdahale edeceğinizi gösteren bir AR uygulaması varsa buna gerek kalmayabilir. Uygulamayı kullanarak montajını tamamladığınız ürün, internet üzerinden markaya “Montaj tamam sorunsuz çalışıyor” mesajı gönderebilir. Bu, markaların yetkili servislerini etkileyebilecek bir durum. Özellikle geniş ağlar kurarak zamanında müdahale için yoğun çaba harcayan şirketlerde nasıl bir gelişme yaşanacağını birlikte göreceğiz. Ancak sadece kullanım talimatlarının değişmesi yetmiyor. Değişikliğin olabilmesi için farklı sektörler arasında bütüncül bir çalışma gerekiyor. Buna sigorta sistemi ve yasalar da dahil. Belki bugün AR ile bir eşyayı monte etmek ya da tamir etmek mümkün olabilir ancak bir sorun çıkarsa sigorta bunu karşılayacak mı? Tüketici hakları nasıl değerlendirilecek? Bu gibi soruların yanıtlanması ve sağlam temellere dayanması da önemli.

Kasko fiyatları ne yönde etkilenecek

Öte yandan sigorta denildiğinde aklımıza ilk gelenlerden biri de de “kasko” oluyor.  Çevreyi kontrol eden hassas sensörleri, çevresel faktörlerden minimum etkilenen boyaları, detaylı dijital göstergeleri ve daha pek çok özelliği olan bu araçların onarımının maliyeti için sigortalar farklı çözüm yolları arıyor.

Bazı uzmanlar, yapay zekâ (AI) kullanılarak tasarlanan yeni nesil arabaların topladığı verilerin değerlendirilmesiyle, ileride kasko sigortalarının daha kişiselleşerek uygun bir fiyat dengesine ulaşacağını iddia ediyor.  Meselâ, kullanılan otomobilin tutmuş olduğu kayıtlar, kurallara uyma, risksiz araba kullanımı, aracın kullanıldığı coğrafyanın kendine has farklılıkları gibi derinlemesine yapılan incelemeler sayesinde daha detaylı raporlar sağlamak mümkün olabiliyor. Dolayısıyla, tüm bunlar risk yönetimi içerisinde değerlendirilip yenileme dönemlerinde kasko sigorta poliçelerine indirim olarak yansıtılabilir. Böylece, sigorta şirketleri, müşterilerine daha fazla kişiselleştirilmiş poliçe hazırlayabilir. Sonuç olarak, 5G, IoT, AR ile diğer yönetimsel ve yasal uygulamaların da devreye girmesini ileri teknoloji kullanımını hızlandıracaktır.  


Serap TORUN
twitter.com/seraptorun73

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