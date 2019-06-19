Yeni teknolojiler sigorta poliçelerini kişiselleştirir mi?

Yeni teknolojilerin sunduğu hizmetleri gerçek yaşamda deneyimleyebilmemiz için özellikle sigorta sektöründe yönetimsel ve yasal kuralların zemininin oluşması bekleniyor.

AR ve IoT kullanımı yetkili servislerin sonu mu

Bir ürün arızalandığında ya da montaj gerektiren bir ürün aldığımızda ilgili markanın personelinin gelip işlem yapmasını bekleriz. Ancak, elinizde size neye nasıl müdahale edeceğinizi gösteren bir AR uygulaması varsa buna gerek kalmayabilir. Uygulamayı kullanarak montajını tamamladığınız ürün, internet üzerinden markaya “Montaj tamam sorunsuz çalışıyor” mesajı gönderebilir. Bu, markaların yetkili servislerini etkileyebilecek bir durum. Özellikle geniş ağlar kurarak zamanında müdahale için yoğun çaba harcayan şirketlerde nasıl bir gelişme yaşanacağını birlikte göreceğiz. Ancak sadece kullanım talimatlarının değişmesi yetmiyor. Değişikliğin olabilmesi için farklı sektörler arasında bütüncül bir çalışma gerekiyor. Buna sigorta sistemi ve yasalar da dahil. Belki bugün AR ile bir eşyayı monte etmek ya da tamir etmek mümkün olabilir ancak bir sorun çıkarsa sigorta bunu karşılayacak mı? Tüketici hakları nasıl değerlendirilecek? Bu gibi soruların yanıtlanması ve sağlam temellere dayanması da önemli.

Kasko fiyatları ne yönde etkilenecek

Öte yandan sigorta denildiğinde aklımıza ilk gelenlerden biri de de “kasko” oluyor. Çevreyi kontrol eden hassas sensörleri, çevresel faktörlerden minimum etkilenen boyaları, detaylı dijital göstergeleri ve daha pek çok özelliği olan bu araçların onarımının maliyeti için sigortalar farklı çözüm yolları arıyor.

Bazı uzmanlar, yapay zekâ (AI) kullanılarak tasarlanan yeni nesil arabaların topladığı verilerin değerlendirilmesiyle, ileride kasko sigortalarının daha kişiselleşerek uygun bir fiyat dengesine ulaşacağını iddia ediyor. Meselâ, kullanılan otomobilin tutmuş olduğu kayıtlar, kurallara uyma, risksiz araba kullanımı, aracın kullanıldığı coğrafyanın kendine has farklılıkları gibi derinlemesine yapılan incelemeler sayesinde daha detaylı raporlar sağlamak mümkün olabiliyor. Dolayısıyla, tüm bunlar risk yönetimi içerisinde değerlendirilip yenileme dönemlerinde kasko sigorta poliçelerine indirim olarak yansıtılabilir. Böylece, sigorta şirketleri, müşterilerine daha fazla kişiselleştirilmiş poliçe hazırlayabilir. Sonuç olarak, 5G, IoT, AR ile diğer yönetimsel ve yasal uygulamaların da devreye girmesini ileri teknoloji kullanımını hızlandıracaktır.





Serap TORUN

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