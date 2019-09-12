Yeni Sony Walkman tanıtıldı, beraberinde h.ear kulaklıklar geldi

WH-H910N kulaklık, tüm dikkatinizi müziğe verebilmeniz için etrafınızdaki ortam sesini önemli ölçüde engelliyor. Çift Gürültü Sensörü teknolojisi sayesinde, daha fazla ortam sesi yakalanarak dinleme deneyimi iyileştiriliyor. Uyarlanabilir Ses Kontrolü, hareket esnasında kulaklık ses ayarlarını çevre koşullarına göre otomatik olarak değiştirerek yolculuğunuza eşlik ediyor.



NW-A105 Walkman, yüksek çözünürlüklü ses, DSD (11.2MHz/ PCM dönüşümü) ve S-Master HX tarafından desteklenen PCM (384kHz/32bit) ile de uyumlu. DSEE HX, mevcut şarkıları yüksek çözünürlüğe yakın bir kaliteye yükseltirken, online müzik dinleme esnasında dahi görevini yerine getiriyor. NW-A105 Walkman, artık yüksek çözünürlük kalitesinde hem kablosuz hem de kablolu bağlantıya uygun olan LDAC aracılığıyla kablosuz yüksek çözünürlüklü sesi de destekliyor.

Gövde, sert alüminyum oluklu çerçeve ve ZX serisi ve NW-WM1Z’de de bulunan lehimler, film kondansatörler ve ses rezistansları gibi yüksek kaliteli ses parçalarının da aralarında bulunduğu ses için hassas mühendislikten geçirildi. NW-A105 Walkman’de, bu özellikler kullanışlı boyutlarda kompakt bir gövdeye sığdırılarak ses kalitesi ile tarz arasında seçim yapma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.





WH-H910N kulaklık ve NW-A105 Walkman, kalabalıktan sıyrılmanızı sağlayacak beş farklı renk tasarımıyla birlikte geliyor: Kırmızı, siyah, kül yeşili, turuncu ve mavi...

Kompakt ve hafif WH-H910N kulaklığın gövde kalınlığı azaltıldı. Yüz ile kafa bandı arasındaki boşluk küçültüldü. Kulaklık yastığının biçimi de yeniden tasarlanarak konfor ve istikrarı artırmak için yüz ile temas alanı maksimize edildi.





Hızlı Dikkat modu ile birlikte, dokunmatik sensörler, cihazınızı çıkartmadan WH-H910N kulaklığınızı kontrol etmenize imkan veriyor. Aralarında şarkı atlama ve sesli yardımcıyı devreye sokmanın da bulunduğu bir dizi fonksiyonu gerçekleştirmek üzere, kulaklıklarınızı, kulaklık başlığı ve etrafındaki butonlar ile kontrol edebiliyorsunuz.

WH-H910N kulaklık, Google Assistant ile tamamlanan sesli yardımcı ile daha da akıllı hale geliyor.

WH-H910N kulaklık, tüm gün dinleyebilmeniz için 35 saate kadar etkileyici bir pil ömrüne sahip. Pilin bitmesi halinde, kulaklığın, Hızlı Şarj fonksiyonu, 10 dakikalık hızlı şarj ile 2,5 saatlik eğlence sunuyor NW-A105 Walkman’in pil ömrü de 26 saati buluyor.