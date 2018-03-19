Yeni pazarların kapıları 5G ile aralanıyor!

Geçtiğimiz yıl Ericsson tarafından yayınlanan “5G İş Potansiyeli” raporunun devamı niteliğindeki bu rapor, 5G’de iş fırsatlarını artırmak için operatörler tarafından rehber olarak kullanılabilecek. Ericsson raporda, dünya ekonomisinde öne çıkan 10 sektörde 5G kullanımıyla ortaya çıkan yeni iş fırsatlarını operatörler için değerlendiriyor.

“5G İş Potansiyeli” raporunda, operatörlerin 2026 yılında 1,7 trilyon dolar olan tahmini hizmet gelirlerinin, 204 ile 619 milyar dolar arasında artış gösterebileceği ortaya koyuluyor. Bu artış, operatör gelirlerinde yüzde 12 ile 36’lık seviyede bir artışa karşılık geliyor. Operatörler bu artışı, 5G-IoT teknolojisini kullanarak otomotiv ve imalat gibi öncü sektörlerde dijital dönüşümü sağlayarak gerçekleştirebilecek.

Yayınlanan yeni 5G-IoT raporunda ise Ericsson, dünya ekonomisinin çarklarını döndüren 10 sektörde 5G ile sağlanacak endüstri dijitalleştirmesinin getireceği 400'den fazla iş potansiyelini inceliyor. İncelenen sektörler ise; enerji ve kamu, imalat, kamu güvenliği, sağlık hizmetleri, toplu taşıma, medya ve eğlence, otomotiv, finansal hizmetler, perakende ve tarım olarak raporda belirtiliyor.

Ele alınan 400 senaryonun 200'ünden fazlasında 5G'nin hayati bir rol oynaması bekleniyor. Senaryolar gelir fırsatlarını artırmak ve dağıtım gibi operatörlerin karşılaşılabilecek zorlukları da göz önüne alarak sektörler içinde gruplandırılarak inceleniyor.

2026’da IT teknolojileri yüzde 13,6 büyüyecek!

2016 ve 2026 arasında BİT (Bilişim ve İletişim Teknolojileri) oyuncuları için dijitalleşme gelirlerinin yıllık yüzde 13,6 oranında büyüyeceği, mevcut operatör hizmetlerindeki gelir artışının ise yüzde 1,5 olacağı öngörülüyor. 5G teknolojisinin sektörler için önemi giderek arttıkça, operatörler için de 5G’nin sağlayacağı gelir fırsatlarında artış yaşanıyor. Raporda öne çıkan bir diğer nokta ise 5G’nin etkin kullanım değeri. 2026 yılında toplam 5G etkin değerin yüzde 47'si, operatörler tarafından kullanılacak.

Ericsson raporda, 5G iş potansiyelindeki fırsatların yüzde 90'ını kapsayan dokuz sektörü belirledi. Gerçek zamanlı otomasyon faaliyetleri, 2026 yılına kadar 101 milyar dolarlık gelir potansiyeliyle en büyük sektör olarak başı çekiyor. Geliştirilmiş video hizmetleri, otomasyon faaliyetlerini yakından takip ederek aynı yıl 96 milyar dolarlık gelir potansiyeliyle ikinci sırada yer alıyor.

Ericsson'un 5G Ticarileşme Başkanı Thomas Noren: “Yaptığımız çalışmalarda operatörlerin karşılaştıkları zorlukları ele almak üzere stratejik ve operasyonel faaliyetler gerçekleştirdiklerini ortaya koyduk. Operatörler halihazırda 5G hizmeti sunmasalar da, pazara açılma kanalları gibi faaliyetleri, 5G'ye doğru evrimleştiğinde eşit derecede, belki de daha önemli hale gelecek” dedi.

Bu yılın başlarında Ericsson, 10 sektörde 1000'den fazla çalışana sahip 900'ü aşkın şirketin 5G öngörülerini paylaşan “5G'nin Sektörel Etkisi” raporunu da yayınlamıştı.

Raporda, 5G kullanım senaryoları denemelerinin 2018'de başlayacağı, sonrasında faaliyetlerin hızla artacağı ve şirketlerin yüzde 70'inin 2021 yılına kadar üretimde kullanım senaryolarını gerçekleştirmeyi hedeflediklerini ortaya koyuyor. İmalat, enerji ve kamu hizmetleri, toplu taşıma ve finansal hizmetler, 2020 yılına kadar üretimdeki kullanım senaryolarına sahip olma ihtimalleri en yüksek olan sektörler olarak raporda öne çıkıyor.