Yeni oyun Legends of Runeterra için geri sayım başladı

Riot Games, yeni oyunu Legends of Runeterra için önemli bir karara imza atarak, oyunculardan gelen geri bildirimler ışığında kapalı beta dönemini atlayıp doğrudan açık beta dönemine geçiş yapıyor. Bu kapsamda 24 Ocak saat 22.00'de açık beta resmi olarak başlayacak ve LoR'a erişim tamamen serbest olacak.

23 Ocak saat 22.00'da LoR hizmeti tekrar çevrimiçi olacak. Oyunu önizleme dönemlerinde oynamış olan veya 20 Ocak saat 10.59'a kadar ön kayıt yaptıran herkes 23 Ocak'ta oyuna erişebilecek. Ön kayıt yaptırmış ama önizleme dönemlerinde oynamamış olanlar ise bir davet e-postası alacak. 23 Ocak'ta sadece PC'den (mobilden değil) ön kayıt yaptıranlar oyuna erişebilecek.



Henüz kayıt yaptırmayanlar ise playruneterra.com adresinden ön kayıt yaptırabilirler. 24 Ocak itibariyle oyunu indirip hesap oluşturan herkes Legends of Runeterra’yı ücretsiz olarak oynayabilecek. LoR'un 24 Ocak’taki versiyonunda Türkçe dil desteği sunulmuyor; ancak ilerleyen dönemlerde bu özelliğin de aktif olması planlanıyor.