Yeni Nokia telefonlar ne zaman tanıtılacak? İşte o tarih
Bir zamanların efsane telefon markası Nokia'nın yeni telefonlarını ne zaman duyuracağı belli oldu.
HMD Global CPO'su Juho Sarvikas'ın yayınladığı tweet'te cihazın tasarımı büyük ölçüde belli oluyor. Cihazın iki farklı renk seçeneğiyle satışa sunulması bekleniyor.
Yeni akıllı telefonunun Nokia 7.1 ve Nokia 8.1 modelleri arasında konuşlanması bekleniyor. Kısacası HMD Global'in yeni cihazı, kendisine üst segment akıllı telefon alanında yer bulacak. Söz konusu telefon son anda bir aksilik gerçekleşmezse; Qualcomm 710 yongası ile donatılıp, 5 Aralık 2018 yılında resmen tanıtılacak.
Nokia 9, kısa süre önce tanıtılmıştı. HMD Global'in tanıttığı Nokia 9; çentiksiz bir tasarıma ve "neredeyse" çerçevesiz bir ekran mimarisine sahip. Akıllı telefonun donanımsal özellikleri ise henüz belirlenmedi.
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