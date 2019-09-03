Yeni nesil teknolojilerini EMO Hannover Fuarı’nda tanıtacak
CNC, Robot ve Makine üreticisi Fanuc, metal işleme sektöründe dünyanın en önemli ticaret fuarı olan EMO Hannover’a, yeni teknolojik çözümleriyle katılacak.
FANUC, bu yıl "Geleceğin üretimine yön veren akıllı teknolojiler" sloganıyla 16 Eylül Pazartesi günü ziyaretçilerine kapılarını açacak olan EMO Hannover Fuarı’na otomasyona yön veren yenilikçi teknolojileriyle katılmaya hazırlanıyor.
Fuar kapsamında CNC kontrol üniteleri, makineleri ve robotlarıyla üretimi otomatikleştirmenin kolay olduğunu sektör profesyonellerine gösterecek olan şirket, yeni ultra hassas ROBONANO α-NTiA torna makinesi gibi öne çıkan ürünlerini de ilk kez Avrupalı profesyonellere tanıtacak.
Ayrıca FANUC, yeni Endüstriyel IoT platformu FIELD sistemiyle de farklı üretim teknolojileri geliştiricilerinin pratik uygulamalarını sektörün bilgisine sunacak. Öte yandan şirketin Robomachine ürün grubunda otomotiv, havacılık, tıp, saat ve kuyumculuk endüstrisi gibi pazarlardaki performansını gösteren çok sayıda uygulama olacak.
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