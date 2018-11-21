Yeni nesil Nintendo Switch ne zaman satışa çıkacak?
Oyun devi Nintendo'nun beklenen yeni oyun konsolu Nintendo Switch ne zaman satışa sunulacak? İşte beklenen o tarih...
Yeni Nintendo Switch'te ekranlar daha parlak, daha ince ve daha tasarruflu olacak olsa da muhtemelen büyük bir donanım ilerlemesi görmeyeceğiz, değişiklikler daha ziyade kozmetik olacak. Firma daha önce Switch’in uzun soluklu bir cihaz olmasını planladıklarını açıklamıştı.
Nintendo’nun DS ve 3DS için gerçekleştireceği projeler de merak konusu. Şirket daha önce 3DS’lerin hala “başlangıç seviyesi çocuk konsolları” olarak piyasada bir karşılığının olduğunu söylemişti. Bu özelliği pahalı Switch ile karşılamak zor.
Yeni nesil Nintendo Switch'lerin 2019 yılında satışa sunulması bekleniyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle