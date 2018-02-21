Yeni nesil konuk ağırlama çözümleri konuşuldu

Turizm ve otelcilik, dijital dönüşüme uyum sağlamaya çalışırken, satış ve pazarlamadan tesis yönetimine pek çok süreçte güçlü bir kılavuzluğa ihtiyaç duyuyor. Konuk ağırlama sektörünün dijital dönüşümüne öncülük eden Protel, 20 Şubat 2018 Salı günü Antalya’da düzenlediği Misafir Deneyiminin Dijital Dönüşümü etkinliğinde sektörün ihtiyaçlarını ve yeni nesil çözümleri anlattı.

Misafirlerle etkileşim olanakları Suite8 ile artıyor

Dijital dünyada seyahat ve tatil alışkanlıkları köklü biçimde değişiyor. İnternet kullanıcıları, kalacakları yeri internetten belirleyip, mobil cihazlarından rezervasyon yapıyor. Turizm sektörü, bu beklentiye yanıt verebilmek için çok yönlü ve geniş özellik yelpazesine sahip bir otel yönetim çözümüne ihtiyaç duyuyor. Protel'in otel otomasyon sistemi Suite8; otel aramasından rezervasyona, konaklama öncesi iletişimden check-in/check-out işlemlerine kadar tüm süreçlerde misafir deneyimini baştan aşağı yeniliyor. Tüm süreçlerin misafiri merkeze alan bir sistem üzerinde yürümesi sayesinde ihtiyaç duyulan geliştirmeler daha kolay yapılabiliyor.

Suite8 fonksiyonlarını mobil cihazlara taşıyan Hotel Mobile ile otel yönetimi her zamankinden daha verimli. Hotel Mobile’ın tablet ara yüzünden misafir bilgilerine, operasyon detaylarına ve otelin doluluk oranlarına kolayca erişim imkanı sağlanıyor.

Rezervasyonlar Barboon ile internete taşınıyor

Protel'in internet rezervasyon motoru Barboon, her ölçekte otelin kendi internet sitesi üzerinden rezervasyon alabilir hale gelmesini sağlıyor. Böylelikle hiçbir aracı kuruma gerek kalmıyor.

Otelcilerle iş birliği yapılarak geliştirilen Barboon, rezervasyon sürecinde en çok yaşanan sorunlara yanıt verecek şekilde tasarlandı. Bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlarda sorunsuz çalışan çözüm, basit ve kullanıcı dostu bir arayüz sunuyor. Fiyat güncellemelerinin hızlı yapıldığı Barboon'da zamandan tasarruf edilirken gelir kayıplarının da önüne geçiliyor.

Tüm acenteler Bookers Portal ile aynı platformda

Rezervasyon aracılarına yönelik bir teşvik ve ödüllendirme platformu olarak Protel tarafından geliştirilen Bookers Portal, adil bir teşvik sistemi kurmak isteyen otellere ideal çözüm sağlıyor. Tüm acenteleri tek bir platforma toplayan Bookers Portal, otellere ve acentelere doğrudan ve dolaylı olarak fayda sağlıyor ve karşılıklı ilişkileri kuvvetlendiriyor.

Daha kişisel bir misafir deneyimi LoungeUp uygulamasında

Konuk ağırlamanın her adımında misafirle iletişimde kalmak, oteller, restoranlar ve tatil merkezleri için yeni gelir fırsatları meydana getiriyor. Protel uzmanlığıyla Türkiye pazarına sunulan LoungeUp misafir etkileşim uygulaması, misafirlerin konaklama öncesinde başlayıp, ziyaretleri süresince devam eden deneyimlerini geliştiriyor. Misafirin otellerle web ve mobil cihazları aracılığıyla etkileşime geçmesini sağlayan LoungeUp uygulaması, konaklamanın her adımını kişiselleştiriyor.

Misafirlerin tercih ve beklentilerine göre daha kişisel teklifler ve bilgiler sunmayı kolaylaştıran uygulamada böylelikle konaklama boyu ek hizmetler sunarak gelirleri kolay ve zahmetsizce arttırmak mümkün oluyor.