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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
25.01.2019 - 12:43, Son Güncelleme:

Yeni nesil güvenlik teknolojileri nasıl çalışıyor?

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Teknoloji gelişiyor, hemen her alanda kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. Ancak yeri geliyor, güvenlik alanında da önemli çözümler üretiyor. Güvenlik teknolojileri üreticisi olan Sensormatic de bu kapsamda yeni çözümlerinin nasıl çalıştığını, kurumların bu çözümleri nasıl kullandığını masaya yatırıyor.

Bir moda markası, kartlı geçiş sistemlerini şirketin sunduğu HID çözümü ile akıllı telefonlara bünyesinde taşıdı. İlk olarak söz konusu markanın Tasarım Merkezi’nde devreye alınan uygulama, şirket grubu çalışanlarına ek bir kart taşımaya gerek kalmadan akıllı telefonlarıyla giriş-çıkış yapabilme imkanı sağlıyor. Yeni sistem, Passware ve HID Global’in Mobile Access çözümlerinin bileşimiyle hayata geçirildi. Sistemin yetenekleri sayesinde mimari yapıda minimum müdahaleyle yerleştirilebilen okuyucular şirketin tasarım anlayışına uygun olarak konumlandırılıyor.

NFC ve Bluetooth destekli yeni sistem sayesinde kullanıcılar telefonlarını yanlarında taşıyarak faydalanabiliyor. Çalışanların, yanlarında ek bir kimlik ya da giriş kartı taşımasına gerek bırakmayan sistem, Tasarım Merkezi’ni takiben Genel Müdürlük binasındaki diğer ofislere ve İstanbul’daki deposuna da uygulandı. 

Şirketin elde ettiği bir diğer avantaj ise yine Passware’in sunduğu raporları ilgili kamu kurumlarına bildirim kolaylığı oldu. Tıpkı Ar-Ge merkezleri gibi özel teşviklerle desteklenen tasarım merkezlerinden birine sahip olan şirket, kurulan bu PDKS (Personel Devam Takip) çözümü ile talep edilen bilgi ve raporları daha kolay hazırlayabilir hale geldi.

Sistem, farklı alanlarda maliyet tasarrufu da sağlıyor. Kart dağıtımı, kartın baskı maliyeti ve bekleme süresi gibi süreçlerden tasarruf eden söz konusu şirket, artık tümüyle dijital ortamda yürüttüğü süreçler ile etkin kontrol olanağı da elde edebiliyor.

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