Yeni nesil güvenlik teknolojileri nasıl çalışıyor?
Teknoloji gelişiyor, hemen her alanda kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. Ancak yeri geliyor, güvenlik alanında da önemli çözümler üretiyor. Güvenlik teknolojileri üreticisi olan Sensormatic de bu kapsamda yeni çözümlerinin nasıl çalıştığını, kurumların bu çözümleri nasıl kullandığını masaya yatırıyor.
Bir moda markası, kartlı geçiş sistemlerini şirketin sunduğu HID çözümü ile akıllı telefonlara bünyesinde taşıdı. İlk olarak söz konusu markanın Tasarım Merkezi’nde devreye alınan uygulama, şirket grubu çalışanlarına ek bir kart taşımaya gerek kalmadan akıllı telefonlarıyla giriş-çıkış yapabilme imkanı sağlıyor. Yeni sistem, Passware ve HID Global’in Mobile Access çözümlerinin bileşimiyle hayata geçirildi. Sistemin yetenekleri sayesinde mimari yapıda minimum müdahaleyle yerleştirilebilen okuyucular şirketin tasarım anlayışına uygun olarak konumlandırılıyor.
NFC ve Bluetooth destekli yeni sistem sayesinde kullanıcılar telefonlarını yanlarında taşıyarak faydalanabiliyor. Çalışanların, yanlarında ek bir kimlik ya da giriş kartı taşımasına gerek bırakmayan sistem, Tasarım Merkezi’ni takiben Genel Müdürlük binasındaki diğer ofislere ve İstanbul’daki deposuna da uygulandı.
Şirketin elde ettiği bir diğer avantaj ise yine Passware’in sunduğu raporları ilgili kamu kurumlarına bildirim kolaylığı oldu. Tıpkı Ar-Ge merkezleri gibi özel teşviklerle desteklenen tasarım merkezlerinden birine sahip olan şirket, kurulan bu PDKS (Personel Devam Takip) çözümü ile talep edilen bilgi ve raporları daha kolay hazırlayabilir hale geldi.
Sistem, farklı alanlarda maliyet tasarrufu da sağlıyor. Kart dağıtımı, kartın baskı maliyeti ve bekleme süresi gibi süreçlerden tasarruf eden söz konusu şirket, artık tümüyle dijital ortamda yürüttüğü süreçler ile etkin kontrol olanağı da elde edebiliyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle