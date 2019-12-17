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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
17.12.2019 - 08:20, Son Güncelleme:

Yeni nesil AirPods ve AirPods Pro için sürpriz güncelleme

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Yeni nesil AirPods ve AirPods Pro için sürpriz güncelleme

Apple'ın popüler kablosuz kulaklıkları AirPods serisine son olarak 'Pro' adında yeni bir model eklendi. Özellikle aktif gürültü engelleme teknolojisiyle dikkatleri üzerinde toplayan AirPods Pro ile birlikte AirPods'un ikinci nesil modeli için Apple, sürpriz bir güncelleme yayınladı.

Apple, 2. nesil AirPods ile birlikte AirPods Pro için yeni bir güncelleme yayınladı. Ancak bu güncellemeyi kullanıcılar manuel olarak indiremiyor; otomatik indiriliyor. Bunun için AirPods cihazınızı telefonunuza bağlı konumdayken şarj ettiğinizde güncelleme otomatik olarak yapılmış olacak. Güncellemenin ilk AirPods serisini kapsamadığını da belirtelim. Yayınlanan bu sürpriz güncellemenin içeriği ise bilinmiyor. 

Güncellemeyi yapabilmek için öncelikle telefonunuzdan Ayarlar'a girin. Ardından Genel sekmesine dokunun. Sonrasında Hakkında kısmına girip AirPods'un isminin yer aldığımı bölümü seçin. Bu kısımda AirPods'un yazılım sürümününden model numarasına kadar pek çok bilgisine ulaşabilirsiniz.

Güncellemeyi AirPods'a yükledikten sonra Firmware sürümü 2A364 olarak değişecek. Cihazınızın en güncel sürümde olup olmadığını bu şekilde de kontrol edebilirsiniz. 

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