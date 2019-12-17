Yeni nesil AirPods ve AirPods Pro için sürpriz güncelleme

Apple, 2. nesil AirPods ile birlikte AirPods Pro için yeni bir güncelleme yayınladı. Ancak bu güncellemeyi kullanıcılar manuel olarak indiremiyor; otomatik indiriliyor. Bunun için AirPods cihazınızı telefonunuza bağlı konumdayken şarj ettiğinizde güncelleme otomatik olarak yapılmış olacak. Güncellemenin ilk AirPods serisini kapsamadığını da belirtelim. Yayınlanan bu sürpriz güncellemenin içeriği ise bilinmiyor.



Güncellemeyi yapabilmek için öncelikle telefonunuzdan Ayarlar'a girin. Ardından Genel sekmesine dokunun. Sonrasında Hakkında kısmına girip AirPods'un isminin yer aldığımı bölümü seçin. Bu kısımda AirPods'un yazılım sürümününden model numarasına kadar pek çok bilgisine ulaşabilirsiniz.



Güncellemeyi AirPods'a yükledikten sonra Firmware sürümü 2A364 olarak değişecek. Cihazınızın en güncel sürümde olup olmadığını bu şekilde de kontrol edebilirsiniz.