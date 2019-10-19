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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.10.2019 - 09:44, Son Güncelleme:

Yeni Mitsubishi L200, “Test Sürüşü Günü”nde uzmanlarla buluştu

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Yeni Mitsubishi L200, “Test Sürüşü Günü”nde uzmanlarla buluştu

Türkiye pazarının en çok satan pick-up’ı Mitsubishi L200’ün 6. nesil modeli için 18 Ekim’de Turkcell Platinium Park’ta “Test Sürüşü Günü” düzenlendi. Yeni Mitsubishi L200, keskinleşen gövde hatları, artan yüksekliği, modern görünümü ve otomobil konforu sunan özellikleriyle yepyeni bir forma kavuştu. Mitsubishi Motors’un en iddialı 4*4 modeli olan L200, dayanıklılık, sağlamlık, denge ve dinamizmi birleştiriyor. Yeni “Off Road” modu ve “Yokuş İniş Kontrolü” sistemleri ide dikkat çekiyor.

Mitsubishi Motors Türkiye, Avrupa ile birlikte Türkiye’de de satışa sunulan 6.nesil yeni L200 pick-up’ı için 18 Ekim’de Turkcell Platinium Park’ta “Test Sürüşü” Günü düzenledi. İlk kez lanse edildiği 1978 yılından bu yana dünya çapında 4,7 milyon adetten fazla satılan L200, 150 farklı ülkede satılıyor. Türkiye pazarında “2018 yılının en çok satılan pick-up”ı unvanına sahip olan L200, 2019’un ilk sekiz ayında da %27’lik pazar payıyla segmentinde liderliğini sürdürüyor.

Yeni nesil L200, güvenlik donanımları, geliştirilmiş yol ve arazi performansı, tam zamanlı “Super Select 4WD II” dört tekerlekten çekiş sistemi, yeni eklenen “Off Road” modu, “Yokuş İniş Kontrolü” sistemi ve otomobil konforunu aratmayan iç tasarım özellikleriyle en iddialı 4*4 pick-up modeli olarak sınıfında standartları belirliyor. L200’ün yeni versiyonunda ön kaput yüksekliği artarak daha güçlü bir görünüm sunuyor.

Keskin çizgilere sahip gövde hatları, genişletilmiş çamurlukları ve parlak vurguları ile yeni nesil L200, sağlam ve güçlü pick-up algısını, modern bir görünümle birleştiriyor. Dayanıklı, sağlam ve dinamik yeni nesil L200, Mitsubishi Motors’un dünya çapındaki yük taşıma performansı daha üst düzeyde olan modeli. Yeni nesil L200 geliştirilen dört yeni renk alternatifleriyle tüketicilere sunuluyor; Elmas Beyaz, Bakır Turuncu, Grafit Gri ve Opak Kırmızı.

Yeni nesil L200, 10 Eylül 2019 itibarıyla Mitsubishi Motors Corporation, Türkiye distribütörü TEMSA Motorlu Araçlar bayilerinde yerini aldı. 

Yeni nesil L200; aracın kullanıldığı farklı coğrafyalardaki değişken yol koşulları göz önünde bulundurularak geliştirildi. Mitsubishi Motors’un 1978’den bu yana sürekli gelişerek güncellenen mühendislik birikimiyle dizayn edilen Yeni Nesil L200’de öne çıkan değişimler şöyle sıralanıyor:

Tamamıyla yenilenen “Rock Solid” (Kaya Gibi Sağlam) dış tasarım
Modern iç ve dış tasarım
Yeni bir “Off-Road” modu, “Yokuş İniş Kontrolü” sistemi içeren yükseltilmiş 4*4 sistemi
Avrupa Pazarı için yeni 2.2 Dizel motor (Euro 6d temp uyumlu)
Yeni 6 vitesli otomatik şanzıman
Yükseltilmiş şasi çerçevesi, frenler ve süspansiyon
Geliştirilmiş sürüş konforu

Yeni güvenlik özellikleri:
Kör Nokta Uyarı sistemi (Şerit Takip Uyarı Sistemi; BSW/LCA ile)
Arkadan Yaklaşma Uyarı sistemi (RCTA).
Ön Darbe Azaltma sistemi (FCM)
Ultrasonik Hatalı Hızlanma Azaltma Sistemi
Yeni iç mekan özellikleri (yeni konturlu ön koltuklar dahil)
Daha geniş aksesuar yelpazesi (2019 model yılında 33 iken yeni modelde 44)

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