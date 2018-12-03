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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
chip.com.tr
03.12.2018 - 07:27, Son Güncelleme:

Yeni Microsoft Office artık daha farklı görünüyor!

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Yeni Microsoft Office artık daha farklı görünüyor!

Yıllardır hayatımızda olan Microsoft Office, kayda değer değişikliklerle geliyor. İşte Microsoft'un tasarımını yenilediği yeni Office...

Microsoft, geçtiğimiz gün Office 2013'ten beridir aynı kalan Office uygulama ikonlarının yenilenen yüzünü tanıttı. Görsellerden de anlaşılacağı üzere yıllar sonra gelen bu yenilik, oldukça farklı bir tasarım anlayışını beraberinde getiriyor.

Medium üzerindeki bir Microsoft Design gönderisinde Microsoft, beş yıllık aradan sonra ilk kez değişen Microsoft Office uygulama ikonlarını görücüye çıkarttı. Yenilenen ikonlarda ilk göze çarpan değişiklik, dokümanları çevreleyen çizgilerin ortadan kalmkmış olması. Microsoft Word'ün yeni ikonundaki çizgiler bir yazı belgesindeki satırları simgelerken Excel ikonu, yeşil tonları ile veri hücrelerini tanımlıyor. Bu ise halihazırda alıştığımız ikonlardaki tek bir harfin arkasında bulunan doküman simgelerinden çok daha anlaşılır bir tasarım anlayışının ürünü.

Yeni Microsoft Office artık daha farklı görünüyor

Şimdi ise programların baş harfleri ikondaki dokümanlardan tamamen ayrılmış durumda ve bu da "gelenekleri ayakta tutarken sınırları biraz daha genişletmek" mesajını net olarak veriyor. Önceki doküman simgeleri ikonun üçte birini kapsarken yeni semboller programın baş harfi ile doküman sembolleri arasında kapladıkları alan bakımından farklı bir dengeyi yakalamış durumda.

Yeni başlık menüsü ile beraber yenilenen ikonlar, önümüzdeki aylarda mobil uygulamalar ve internette yüzünü göstermeye başlayacak.

Aslında yakından tanıyorsunuz: Genç Osman Yavaş
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