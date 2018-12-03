Yeni Microsoft Office artık daha farklı görünüyor!
Yıllardır hayatımızda olan Microsoft Office, kayda değer değişikliklerle geliyor. İşte Microsoft'un tasarımını yenilediği yeni Office...
Microsoft, geçtiğimiz gün Office 2013'ten beridir aynı kalan Office uygulama ikonlarının yenilenen yüzünü tanıttı. Görsellerden de anlaşılacağı üzere yıllar sonra gelen bu yenilik, oldukça farklı bir tasarım anlayışını beraberinde getiriyor.
Medium üzerindeki bir Microsoft Design gönderisinde Microsoft, beş yıllık aradan sonra ilk kez değişen Microsoft Office uygulama ikonlarını görücüye çıkarttı. Yenilenen ikonlarda ilk göze çarpan değişiklik, dokümanları çevreleyen çizgilerin ortadan kalmkmış olması. Microsoft Word'ün yeni ikonundaki çizgiler bir yazı belgesindeki satırları simgelerken Excel ikonu, yeşil tonları ile veri hücrelerini tanımlıyor. Bu ise halihazırda alıştığımız ikonlardaki tek bir harfin arkasında bulunan doküman simgelerinden çok daha anlaşılır bir tasarım anlayışının ürünü.
Şimdi ise programların baş harfleri ikondaki dokümanlardan tamamen ayrılmış durumda ve bu da "gelenekleri ayakta tutarken sınırları biraz daha genişletmek" mesajını net olarak veriyor. Önceki doküman simgeleri ikonun üçte birini kapsarken yeni semboller programın baş harfi ile doküman sembolleri arasında kapladıkları alan bakımından farklı bir dengeyi yakalamış durumda.
Yeni başlık menüsü ile beraber yenilenen ikonlar, önümüzdeki aylarda mobil uygulamalar ve internette yüzünü göstermeye başlayacak.
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