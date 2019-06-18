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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
18.06.2019 - 19:43, Son Güncelleme:

Yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan Türkiye'ye geldi

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Yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan Türkiye'ye geldi

Mercedes-Benz’in kompakt sınıftaki ilk sedan otomobili ve sınıfının en yeni üyesi A-Serisi Sedan, Türkiye’de yollara çıkıyor.Yeni sedan, yapay zekâ kullanımının yanı sıra omuz, dirsek ve baş mesafesinde ortalamanın üzerindeki geniş iç mekânı ile dikkat çekiyor.

Yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan, ilk bakışta küçük bir otomobil gibi görünmesine rağmen omuz, dirsek ve baş mesafesi konusunda pek de göründüğü kadar küçük değil. Yeni A-Serisi Sedan’ın uzunluğu 4.549 mm, genişliği 1.796 mm, yüksekliği 1,446 mm ve aks mesafesi 2.729 mm olarak ölçülüyor. Söz konusu boyutlar sayesinde 944 mm arka baş mesafesi ve 861 mm arka diz mesafesi gibi ortalamanın üzerinde değerler elde ediliyor. Ayrıca geniş bir yükleme girişi bulunan 420 litre hacimli bagaj da yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan’ın özellikleri arasında.

0,22 Cd’lik rüzgar sürtünme katsayısıyla dikkat çeken yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan’ın jant seçenekleri 16 inç ile başlayıp 19 inç’e kadar uzanıyor. Ön aksta McPherson tipi bağımsız ve arka aksta ise ağırlık avantajına sahip yarı bağımsız bir aks görev yapıyor. Daha güçlü motorlar ve 4MATIC ile donatılan versiyonlarda ayarlı amortisörler veya büyük jantlı versiyonlarda dört kollu bağımsız bir süspansiyon devreye giriyor.

Yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan Türkiyeye geldi

Baz donanımda bile dokunmatik ekranlı yeni bilgi ve eğlence sistemi MBUX – Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi ve Aktif Fren Yardımcısı ile Aktif Şerit Takip Yardımcısı da dâhil en güncel sürüş yardım sistemleri standart olarak sunuluyor. Style ve AMG donanım paketleriyle sunulan A-Serisi Sedan, bunun dışında Gece Paketi ve farklı özel donanımlarla kişiselleştirilebiliyor. Örneğin arka tamponun altına ayağın uzatılmasıyla bagaj kapağının otomatik olarak açılmasını sağlayan “Hands-free-access”, eller serbest bagaj açma fonksiyonu’na sahip KEYLESS-GO konfor paketi, söz konusu özel donanımlardan sadece biri.

Yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan’ın iç mekanında MBUX bilgi-eğlence sistemi ve dijital gösterge paneli bulunuyor. Bu ekranlar standart olarak 7 inç, opsiyon olarak da 10,25 inç boyutunda sunuluyor.

Yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan Türkiyeye geldi

Yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan’ın kaputu altında bir benzinli bir de dizel motor seçeneği sunuluyor. Benzinli tarafta 163 bg güç ve 250 Nm tork üreten 1.4 litre hacimli üniteye sahip A 200 bulunuyor. Dizel cephesinde ise 116 bg güç ve 260 Nm tork sunan 1.5 litre hacimli A 180 d mevcut.

Her iki motor da çift kavramalı 7 ileri DCT şanzımanla birlikte çalışıyor. 0-100 hızlanmasını 8,1 saniyede tamamlayan A 200’ün maksimum hızı 230 km/s, karma yakıt tüketimi de 5,4 tl/100 km olarak açıklandı. Dizel motorda ise bu değerler sırasıyla 10,6 saniye, 206 km/s ve 4,3 lt/100 km.

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