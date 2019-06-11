Yeni Mac Pro ne zaman satışa çıkıyor? Tarih belli oldu

Apple WWDC 2019 etkinliğinde yeni iş istasyonu Mac Pro’yu ortaya çıkarmış ve dikkatleri üzerine çekmişti. Maksimum performans, genişletme ve yapılandırılabilirlik için tasarlanan yepyeni Mac Pro, 28 adede kadar iş istasyonu sınıfı Xeon çekirdeğe, devasa 1.5 TB kapasitesiyle yüksek performans gösteren bellek sistemine, sekiz adet PCIe genişletme yuvasına ve dünyanın en güçlü grafik kartıyla birlikte sunulan bir grafik mimarisine sahip.

En iyi CPU performansına sahip olmak isteyen müşteriler için tasarlanan Mac Pro, 28 adede kadar çekirdeğe sahip güçlü Xeon işlemcilere, iyi bir performans ve büyük bant genişliği için 64 adet PCI Express şeride sahip. Bu özellikleriyle Mac Pro, prodüksiyona yönelik render işlemi, aynı anda bir düzine iOS aygıtında yüzlerce sanal müzik aleti çalma veya bir uygulamanın simülasyonunu yapma gibi iş akışları için mükemmel. Ayrıca işlemcinin her zaman sorunsuz bir şekilde çalışması için 300 W güç ve son teknoloji termal mimariye sahip.

Çok büyük projelerle uğraşan, devasa veri setlerini analiz eden ve aynı anda çok sayıda profesyonel uygulama çalıştıran profesyonel kullanıcılar için Mac Pro, artan ihtiyaçları karşılayabilecek devasa bir bellek kapasitesi sunuyor. Altı kanallı bir bellek mimarisi ve 12 adet fiziksel DIMM yuvasıyla yeni Mac Pro, devasa 1.5 TB belleğe olanak veriyor. Bu, bugüne kadar bir Mac’te bulunan en büyük bellek. Ayrıca, bir önceki nesil Mac Pro’nun iki katı kadar, yani sekiz adet PCI Express genişletme yuvası sayesinde, profesyonel kullanıcılar sistemlerini daha önce tek bir iş istasyonunda mümkün olmayan biçimlerde özelleştirebiliyor ve genişletebiliyorlar.

3D film animasyonları yapan, 8K sahneleri bir araya getiren ve kompleks 3D ortamlar tasarlayan profesyonel kullanıcılar için grafik performansı şimdi her zamankinden daha önemli. İşte bu sebeple Mac Pro dünyanın en güçlü grafik kartına ve tek bir sistemde 56 teraflopa kadar grafik performansına sahip. Grafik genişletme mimarisi Apple MPX Modülü, Thunderbolt entegrasyonu ve 500 W’ın üzerinde güç sunarak grafik kartları arasında dikkat çekiyor. Ayrıca MPX Modülü, süper hızlı çalışabilmesi için Mac Pro sistem termalleri tarafından soğutuluyor.

Mac Pro grafik seçenekleri Radeon Pro 580X ile başlıyor. Mac Pro ilk defa Radeon Pro Vega II’yi kullanıma sunuyor. Bu grafik teknolojisi, 14 teraflopa kadar işlem performansı ve 1 TB/s bellek genişliği sunuyor. Bu da, tüm GPU’lar arasındaki en yüksek performans anlamına geliyor. Mac Pro aynı zamanda olağanüstü 28 teraflop grafik performansı ve 64 GB belleğe sahip iki adet Vega II GPU’suyla dünyanın en güçlü grafik kartı olma özelliğini taşıyan Radeon Pro Vega II Duo’yu da seçmenize olanak veriyor. Mac Pro’ya aynı anda iki adet MPX Modülü takılabiliyor. Bu sayede müşteriler iki adet Vega II Duo kullanarak 56 teraflop grafik performansı ve 128 GB video belleğiyle büyüleyici bir performans yakalayabiliyorlar.

Yeni Mac Pro, saniyede 6,3 milyara kadar pikseli dekode edebilen programlanabilir bir ASIC’e sahip Afterburner’ı kullanıma sunuyor. Afterburner ile kolay okuma amacıyla özgün dosya formatlarının proxy’lere çevrilmesini gerektiren yüksek kalitede kameralar kullanan video kurgucuları şimdi özgün formatları doğrudan kameranın içinden kullanabiliyor ve gerçek zamanlı olarak aynı anda üç adet 8K ProRes RAW video akışını ve 12 adet 4K ProRes RAQ video akışını dekode edebiliyor1 ve bu sayede proxy iş akışlarını gerçek anlamda ortadan kaldırıyor.





Yeni Mac Pro’nun tasarımı, tüm sisteme erişim olanağı vermek için yerinden çıkarılabilen alüminyum kasa ve paslanmaz çelik çerçeveyle başlıyor. Bu çerçeve modülerlik ve esneklik sağlarken, üzerinde bulunan yumuşak tutma yerleri de Mac Pro’nun stüdyoda kolayca taşınabilmesine olanak veriyor. Kasa aynı zamanda, hava akışını maksimuma çıkaran ve Mac Pro’nun sessiz çalışmasını sağlayan çapraz ızgara desenine sahip. Ayrıca, kurgu veya makine odalarında Mac Pro’larını rafa monte etmek isteyen müşteriler için raf düzenine yönelik optimize bir versiyon bu sonbaharda kullanıma sunulacak.



Yeni Mac Pro ve Pro Display XDR, Eylül ayında satışa sunulacak.



