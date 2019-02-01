Yeni iPhone'larda şarj girişi tamamen değişiyor
Apple'ın bu yıl tanıtacağı yeni telefonları iPhone XI ve türevi modelleri çok önemli yeniliklerle gelecek. Bunlardan en dikkat çekeni ise yıllardır iPhone'larda görmeye alıştığımız lightning girişinin kaldırılacak olması.
Yeni iPhone'larda lightning girişi terk ediliyor. Bunun yerine Apple, artık bir standart halini alan USB Type-C arabirimini yeni telefonlarında ve hatta tabletlerinde kullanmak niyetinde. Yani Apple, bir nevi geriye dönük şarj kablosu desteğini de bu yıl itibariyle kaldırmış olacak. Peki bu değişiklik son kullanıcı için ne ifade ediyor? Kullanıcılara bu değişiklik nasıl yansıyacak?
Öncelikle Apple ekosistemini bu şekilde genişletmiş olacak. Zira USB Type-C desteği ile pek çok cihaza bağlanabilecek olan iPhone'lar, dar bir kalıptan da çıkmış oluyor.
Apple’ın uzun zamandır tüm cihazlarında kullandığı giriş, geçtiğimiz aylarda tanıtılan iPad Pro‘da kullanılmış ve yerine Type-C girişi tercih edilmişti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle