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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
01.02.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

Yeni iPhone'larda şarj girişi tamamen değişiyor

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Yeni iPhone'larda şarj girişi tamamen değişiyor

Apple'ın bu yıl tanıtacağı yeni telefonları iPhone XI ve türevi modelleri çok önemli yeniliklerle gelecek. Bunlardan en dikkat çekeni ise yıllardır iPhone'larda görmeye alıştığımız lightning girişinin kaldırılacak olması.

Yeni iPhone'larda lightning girişi terk ediliyor. Bunun yerine Apple, artık bir standart halini alan USB Type-C arabirimini yeni telefonlarında ve hatta tabletlerinde kullanmak niyetinde. Yani Apple, bir nevi geriye dönük şarj kablosu desteğini de bu yıl itibariyle kaldırmış olacak. Peki bu değişiklik son kullanıcı için ne ifade ediyor? Kullanıcılara bu değişiklik nasıl yansıyacak?

Öncelikle Apple ekosistemini bu şekilde genişletmiş olacak. Zira USB Type-C desteği ile pek çok cihaza bağlanabilecek olan iPhone'lar, dar bir kalıptan da çıkmış oluyor. 

Apple’ın uzun zamandır tüm cihazlarında kullandığı giriş, geçtiğimiz aylarda tanıtılan iPad Pro‘da kullanılmış ve yerine Type-C girişi tercih edilmişti.

Iphone'larda ekran görüntüsü nasıl kaydedilir? | Teknoloji 101Teknoloji 101'in bu bölümünde Iphone'larda ekran görüntüsü nasıl kaydedilir bunu anlatıyor olacağız.
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