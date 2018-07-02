Yeni iPhone'lara LG damgası
Birkaç ay sonra tanıtılacak olan yeni iPhone modellerinde, büyük bir LG sürprizine hazır olun!
Apple'ın, bu yılın sonbaharında 3 yeni iPhone modelini tanıtacağı neredeyse kesin. Bu modellerden ikisinin OLED ekranla, birinin ise LCD ekranla gelmesi bekleniyor. Ancak OLED ekranlar konusunda Apple, bu kez Samsung'a bağımlı olmak istemiyor ve bu yüzden, gelen son raporlara göre LG ile anlaşmaya varmış durumda.
Bilindiği gibi iPhone X, Apple'ın OLED ekranlı ilk telefonuydu. Ancak Samsung'dan tedarik edilen bu ekranların yüksek maliyeti, telefonun da fiyatının oldukça yüksek olmasına yol açtı. Bu durumun, iPhone X satış rakamlarının istenen seviyede olmamasının ilk nedeni olarak görülüyor.
İşte tam da bu yüzden Apple'ın, tanıtacağı yeni OLED ekranlı iPhone'lar için yüzünü LG'ye dönmesi oldukça mantıklı bir hamle gibi görünüyor. Her ne kadar LG'nin tüm OLED ekran ihtiyacını karşılaması beklenmese de, Apple'ın sadece Samsung'a bağımlı kalmasının yolu bir ölçüde tıkanmış olacak.
Apple ve LG henüz bu anlaşmayı resmi olarak doğrulamış değil. Ama ateş olmayan yerden duman çıkmayacağı da bir gerçek.
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